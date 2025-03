Scelta fatta, torna Pioli in Serie A: l’annuncio in serata

Il primissimo nome per la panchina in Serie A è quello di Stefano Pioli che, salutando l’Al-Nassr, tornerà ad allenare in Italia.

Dopo il passato al Milan, da campione d’Italia e dunque con il “prestigio” che si è cucito addosso tra gli allenatori più importanti in Italia degli ultimi anni, ecco che per lui arriva una nuova occasione dopo quanto vissuto in rossonero.

Autore del capolavoro del 2022 quando col Milan è riuscito ad ottenere il diciannovesimo titolo della storia rossonera, ecco che torna in Italia Stefano Pioli per giocarsi una nuova “chance scudettata”. Il club che lo prende sogna di vincere lo Scudetto così come sono riusciti proprio il suo Milan, il Napoli e l’Inter per il 2026.

L’annuncio in serata sull’accordo per Pioli: ad un passo dal ritorno

È ad un passo dal ritorno in Serie A, Stefano Pioli, lo svela il giornalista ed esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia.

Nel corso degli ultimi giorni si sono vociferate diverse cose sulla nomina in Italia di chi dovrà prendere il posto di Thiago Motta, oppure di Gasperini e Claudio Ranieri tra Juventus, Atalanta e Roma. C’è anche la posizione del Milan, sul quale però non si registrano accostamenti su Pioli, che non tornerà indietro e guarderà avanti, per una rivale proprio dei rossoneri quando tornerà in Italia.

Si tratta infatti di un accordo con la Juventus per Stefano Pioli. Secondo la stessa fonte, che ha dichiarato di annunciare maggiori dettagli in serata, il tecnico di Parma sarebbe ormai ad un passo per diventare il nuovo allenatore della Juventus dalla prossima estate in poi.

Accordo per Pioli in Serie A: scelta fatta sull’esonero e sul sostituto

L’esonero di Thiago Motta dalla Juventus, malgrado le “rassicurazioni” di Giuntoli, si consumerà comunque a fine anno. La stessa fonte svela che già adesso si sarebbero registrate importanti accelerate tra le parti tanto da vedere “ad un passo” la nomina di Stefano Pioli come nuovo allenatore della Juventus.

Ultime su Pioli: via dall’Al-Nassr, divergenze con CR7

Dopo un buon impatto dal suo arrivo, le cose non stanno andando poi così bene per Pioli all’Al-Nassr se si considerano anche le divergenze con il campione assoluto Cristiano Ronaldo che, scuotendo la testa e manifestando tutto il suo malcontento, in una delle recenti uscite del club saudita, ha acceso dibattito sul rapporto suo e di Pioli. Una sostituzione non gradita è soltanto la punta di un iceberg su quello che sta vivendo Pioli all’Al-Nassr, stando a ciò che si racconta sulla sua voglia di tornarsene in Italia. Che sia la Juventus la sua nuova “casa” per il ritorno in Italia? Alla Juventus ha già vissuto un periodo da calciatore, Pioli può diventare presto il suo allenatore.