Esonero in arrivo: l’ex ct torna in Italia, svolta a sorpresa

Avventura al capolinea per l’allenatore che adesso è sempre più vicino all’esonero. Ecco le ultimissime notizie riguardo il sostituto, con l’ex ct pronto a tornare in Italia per prendere il posto del suo collega.

Valutazioni in corso da parte della società che scioglierà i dubbi nelle prossime ore riguardo il nome del successore del tecnico, che è sempre più vicino all’esonero.

L’addio anticipato è inevitabile, dopo la serie di risultati negativi che ha colpito la squadra che a inizio stagione era partita con ben altri propositi.

Purtroppo il campo ha detto altro ed in questo momento il principale indiziato è l’allenatore che è finito nel mirino anche della tifoseria organizzata, che ha iniziato una vera e propria battaglia contro il mister.

Ecco perché adesso la società valuta la sostituzione in panchina, con l’ex ct pronto a tornare in Italia per intraprendere una nuova avventura. Non si tratta di Roberto Mancini, ecco l’altro allenatore che è pronto a firmare.

Sono ore decisive per la scelta del nuovo tecnico con la società che ha deciso per l’esonero dell’allenatore. A breve, dunque, arriveranno i comunicati ufficiali che segneranno un nuovo inizio per il club italiano.

Ribaltone in Italia, cambiano allenatore: scelgono l’ex ct

Arriva una strana voce da Palermo riguardo la scelta del nuovo mister, che dovrà provare a dare una svolta alla stagione del club.

Ecco perché, questa volta, la società non potrà permettersi altri errori. Nel mirino, dunque, è finito un tecnico di grande esperienza che seppur non alleni un club da diversi anni, è un candidato serio per raccogliere l’eredità del suo collega.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza valuta seriamente di nominare come nuovo allenatore del Palermo Gianni De Biasi.

De Biasi Palermo: nuovi aggiornamenti

Secondo quanto riportato da PalermoToday, nelle prossime ore arriverà la decisione finale da parte della proprietà che ha deciso di esonerare Alessio Dionisi.

Fatale per l’ex tecnico del Sassuolo la sconfitta interna, nell’ultimo turno di campionato, in rimonta contro la Cremonese. Da Manchester è arrivato il via libera riguardo l’esonero ed è per questo motivo che il direttore sportivo Carlo Osti si è messo a lavoro per trovare un’alternativa pronta, capace di risollevare l’ambiente.

Tra i profili sondati c’è anche Gianni De Biasi che è molto amico di Osti. L’ex commissario tecnico dell’Albania, che non allena un club da diversi anni, potrebbe essere l’uomo giusto per i rosanero che però valutano anche altri candidati come Vivarini, Aquilani e Liverani.