Esonero imminente, chiamano Mazzarri per salvare la stagione

Ci sono delle importanti notizie riguardanti un altro esonero che può cambiare il finale di stagione per una squadra perché si parla di quello che può accadere con il ritorno di Mazzarri.

Momento complicato per diverse società italiane che non stanno riuscendo ad ottenere i risultati sperati e per questo motivo che ora può cambiare tutto con un ribaltone in panchina che può portare Mazzarri di nuovo ad allenare. Sono diverse le società che stanno riflettendo per dare una sterzata alla stagione proprio nel rush finale.

Tra queste ci sono alcune che pensano proprio a Mazzarri come nuovo allenatore perché con la sua esperienza potrebbe essere decisivo per il ritorno in Italia considerando che ci sono stati anche dei contatti all’estero negli ultimi mesi dopo che era tornato anche sulla panchina del Napoli.

Attenzione ora a quello che può accadere con la decisione della società che può portare Mazzarri in panchina dopo l’esonero dell’allenatore che ad oggi rischia grosso. I recenti risultati non fanno altro che alimentare le voci di grande ansia per il club che non vuole arrivare nel finale di stagione in una situazione di forte bilico e rischio di rovinare tutto.

Calciomercato: esonero deciso, chiamano Mazzarri subito

Possibile scelta a sorpresa per una società che è pronta a chiamare il nuovo allenatore e attenzione a quelle che possono essere le decisioni in vista del futuro. Perché ci sono degli aggiornamenti da dover dare che riguardano l’esonero dell’allenatore che può essere sostituto da Mazzarri.

Una decisione che potrebbe riportare di nuovo Mazzarri in panchina in Italia dopo l’esonero che può essere comunicato proprio nelle prossime ore. Perché sono diverse le società che rischiano di cambiare dopo quello che è accaduto.

Possibile svolta in Serie B dove il Palermo pensa di esonerare Dionisi che dopo i tanti milioni investiti si ritrova fuori dalla lotta playoff e ora tra Liverani e Mazzarri può esserci il sostituto.

Ma occhio anche a quello che può accadere in Serie A dove proprio alcuni club possono pensare di chiamare Mazzarri come nuovo allenatore in caso di esonero. Perché rischiano grosso in Italia allenatori come D’Aversa e Giampaolo sulle panchine di Empoli e Lecce e le prossime settimane saranno decisive per capire se già qualcosa può cambiare considerando che c’è anche la pausa delle Nazionali.