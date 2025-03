Esonero annullato, i calciatori contro il presidente: avanti con il mister

Il calcio italiano è arrivato nel momento cruciale: la stagione volge al termine e c’è il rischio esoneri, ma c’è un ribaltone incredibile.

Il momento storico del calcio italiano è molto delicato e ora è tempo di cambiamenti importanti che possono stravolgere totalmente una stagione e dare modo di invertire la rotta. I campionati volgono al termine, le classifiche vanno delineandosi sempre meglio e riuscire a trovare la strada giusta può ancora salvare la stagione e permettere di raggiungere obiettivi davvero importanti.

Il futuro di molti allenatori è in bilico in questo momento: serve un cambiamento o si continua in questa direzione sperando in un cambio di rotta immediato?

Esonero e nuovo allenatore? No, dietrofront del presidente

I risultati decidono sempre il futuro degli allenatori. E arrivati a questo punto della stagione, per molti tecnici è il tempo di tirare le somme insieme alla dirigenza e decidere il futuro. Ci sono casi unici in questo momento che stanno tenendo la tifoseria e la squadra con il fiato sospeso in vista del futuro.

A volte manca il feeling tra squadra e allenatore e in altri casi, invece, la situazione è tranquillamente sotto controllo, anche se le classifiche e i risultati non lo dimostrano al 100%.

Secondo le ultime notizie, il presidente aveva scelto per l’esonero immediato dell’allenatore e ora, invece, ha dovuto fare dietrofront forzato: ha deciso la squadra.

Brescia: annullato l’esonero di Rolando Maran

Dopo la sconfitta nello scontro diretto per la salvezza contro il Frosinone, il Brescia è finito al quartultimo posto in classifica e ora rischia la retrocessione in Serie C. Un momento davvero complicato per le Rondinelle che non riescono a fare risultati positivi da un po’ di tempo e ora sono in fase calante e in difficoltà.

La sconfitta del Brescia sembrava aver annunciato destino di Rolando Maran: il presidente Cellino aveva deciso per l’esonero, che sarebbe stato il secondo della stagione del Brescia dopo quello di gennaio di Pierpaolo Bisoli, primo allenatore stagionale del club lombardo.

Ma ora sono cambiati gli scenari in casa Brescia: è stato annullato l’esonero di Maran per volontà della squadra.

Brescia, confermato Maran: interviene la squadra

Il Brescia è in un momento molto complicato ma la squadra non intende mollare e non ha intenzione di dare le colpe all’allenatore, lavandosi le mani da qualsiasi senso di responsabilità. E una volta venuti a conoscenza delle volontà del presidente Cellino di esonerare Maran, c’è stato un dietrofront clamoroso.

Il presidente Massimo Cellino ha deciso di confermare Maran grazie a un intervento deciso della squadra che ha chiesto di non cambiare nuovamente allenatore e schierandosi accanto Maran che ora è chiamato a fare un lavoro eccezionale per tornare a sorridere.