Serie A, è già finita: scelto il prossimo allenatore

Brutta tegola per la squadra italiana di Serie A che ora pensa già al futuro e a cambiare tutto per ottenere un risultato diverso in vista dei prossimi anni.

Il club si proietta già alla prossima stagione e a cambiare qualcosa a livello importante e per questo motivo che si sta valutando quello che può accadere considerando che si valuta anche già un nuovo allenatore che può arrivare dopo l’esonero. Sono diversi i nomi che iniziano a circolare con la società che vuole cercare di dare un messaggio importante alla piazza.

Dopo ottimi risultati negli ultimi anni un crollo generale in questa stagione che complica le cose in vista del futuro e per questo motivo che ora la società valuta di cambiare qualcosa. Perché c’è bisogno di dare una scossa anche a tutta la squadra che dovrà cercare di ottenere dei risultati diversi e ci sono delle notizie riguardanti l’esonero e il nuovo allenatore scelto.

Esonero in Serie A: cambiano allenatore per l’estate

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano il possibile cambio della società che vuole provare a guardare avanti in maniera del tutto diversa. Perché adesso c’è la volontà di ottenere dei risultati migliori e occhio a quello che può accadere con la scelta del club sul nuovo allenatore pronto per la prossima stagione.

Inutile un cambio in queste settimane finali di stagione, per questo la società guarda avanti in maniera differente e ci sono delle novità che possono arrivare con il Monza che cerca un nuovo allenatore. Il club ha voglia di provare a dare una scossa alla squadra dopo l’ennesimo risultato senza vittoria che non sembra poter tirare fuori la squadra da questo momento difficile con una classifica ormai sempre più scontata e la retrocessione ormai ad un passo.

Si lavora per il futuro con il Monza che pensa di esonerare Nesta e scegliere un nuovo allenatore per il prossimo anno in Serie B visto che la retrocessione sembra impossibile da evitare. Diversi i nomi che si valutano per quanto riguarda l’uomo giusto da scegliere in panchina per dare un segnale forte e provare subito a lottare di nuovo per il prossima stagione per tornare in Serie A.

Tra le varie scelte il Monza può prendere come nuovo allenatore uno tra Pecchia e De Rossi con Galliani già a lavoro.