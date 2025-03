Riecco Allegri: “beccato” allo stadio con l’ex dirigente della Juve

Il nome caldo per la panchina resta sempre quello di Max Allegri che oggi si è visto in Serie A, in “compagnia” dell’ex dirigente della Juve.

Nel corso dell’ultima debacle di Thiago Motta in campionato, quando la Juve è uscita sconfitta contro la Dea all’Allianz Stadium, qualche tifoso juventino in maniera ironica – o forse no – aveva mostrato alle telecamere un cartellone che raffigurava Max Allegri in “protezione” della Juventus.

A qualche tifoso juventino manca Allegri. In realtà qualche nostalgico richiama l’attenzione anche di Antonio Conte che non vuole proprio sentirne parlare di Juventus quando in conferenza stampa definisce le voci che lo riguardano, sul suo accostamento in bianconero, come voci fatte apposta per destabilizzare il suo Napoli. Ma per quanto riguarda Allegri, accostato a diverse panchine, la ricerca sul nuovo club da allenare è concreta e, quest’oggi, è stato “beccato” allo stadio assieme all’ex dirigente della Juve e al suo ex amministratore delegato.

Si rivede Allegri: era allo stadio con l’ex dirigente bianconero

Si rivede allo stadio Max Allegri e, presto, si vedrà anche su una panchina italiana in Serie A.

Perché dopo le voci che sono circolate sul suo conto, sembra sempre più concreto il suo ritorno in panchina, dopo il periodo passato senza panchina e senza Juve, in Serie A.

Difficile ipotizzare un Allegri-tris in bianconero, dopo la doppia esperienza vissuta proprio a Torino.

Ma chissà che col suo ex dirigente presente allo stadio, per Monza-Parma, non ci sia stata qualche chiacchierata. Accanto a Max Allegri si è visto il suo ex ad ai tempi del Milan, Adriano Galliani, e nella stessa tribuna l’attuale dirigente del Parma ed ex bianconero, Federico Cherubini.

Dove allenerà Allegri? Le ipotesi in Serie A

In questo momento, stando alle voci, Allegri sarebbe in pole per la panchina del Milan. Con Galliani, ex rossonero e attuale figura di spicco del Monza che sta vivendo un momento delicatissimo, chissà che non si sia parlato di questo. Così come con Cherubini, dirigente del Parma ed ex bianconero. Allegri punta al ritorno in Serie A e non vedrebbe l’ora di ricominciare. Da capire se al posto di Conceicao al Milan oppure se alla Roma, che pure cerca un allenatore di enorme livello come il tecnico livornese.

Il motivo della presenza allo stadio di Max Allegri

All’U-Power Stadium, come spiegano da Ilbianconero, la presenza di Allegri è legata alla profonda amicizia con il suo ex amministratore delegato ai tempi del Milan, Adriano Galliani. Un “supporto” al Monza del suo amico storico Adriano Galliani, che non vive un’annata soddisfacente con i brianzoli, vedendo sprofondare sempre di più il club in fondo alla classifica.