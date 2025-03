Ribaltone in Serie A: torna l’ex allenatore in panchina

Ci sono importanti notizie che riguardano il cambio in panchina deciso con la società pronta a cambiare allenatore dopo la rottura.

Una situazione davvero difficile da chiarire considerando quello che è accaduto nelle ultime settimane che può complicare seriamente tutto in vista anche del finale di stagione. Perché adesso ci sono delle nuove notizie in merito a quello che potrebbe essere deciso da un momento all’altro per un club di Serie A che può cambiare allenatore dopo poco che aveva avviato un nuovo progetto.

Ci sono adesso delle concrete possibilità che si possa tornare a chiudere anche l’accordo con l’ex allenatore che può tornare in panchina in Serie A e questo si spera che possa cambiare le cose in vista del futuro. Ci si aspettano notizie che riguardano quello che può accadere nel rush finale di stagione visto che ci sono ora degli aggiornamenti da dover dare che possono davvero cambiare le cose.

Esonero in Serie A: cambio in panchina, torna l’ex allenatore

Occhio a quello che può accadere considerando ciò che è accaduto nelle ultime settimane dopo dei risultati positivi che si sperava potevano dare ben altro alla società che ora torna in una posizione di bilico e pericolo in vista delle ultime settimane di stagione.

Perché in questo momento c’è una situazione difficile che vive il Lecce di Giampaolo che dopo un inizio importante rischia di ritrovarsi nuovamente e cavallo della zona retrocessione che ora dista soli 3 punti e si teme il peggio considerando che c’è un calendario non troppo facile e con la possibilità di finire in Serie B.

Ora ci sono anche degli scontri diretti da giocare e attenzione a quello che può accadere perché con una sconfitta in Genoa-Lecce può esserci l’esonero di Giampaolo visto che a quel punto la classifica si andrebbe a complicare sempre di più. Una situazione per nulla facile che vive l’attuale allenatore che in più occasioni sa di aver lasciato per strada qualche punto di troppo.

Adesso però si inizia a vociferare anche di quello che può accadere in vista delle prossime settimane con il Lecce che può licenziare Giampaolo e chiamare di nuovo Luca Gotti che era stato esonerato nei mesi scorsi dopo un avvio di stagione per nulla facile. Le prossime partite e risultati ci diranno di più su come andranno le cose.