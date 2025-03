Esonero immediato: Mourinho torna ad allenare in Italia

Arrivano conferme in merito a quello che può accadere da un momento all’altro con il futuro di José Mourinho che può cambiare ancora una volta e occhio al ritorno in Italia.

E’ una situazione assolutamente complessa quella che si è venuta a creare per quanto riguarda il futuro del tecnico portoghese che può pensare di andare altrove per avviare un nuovo progetto dopo solo un’annata al Fenerbahce fatta anche di grandi polemiche che inseguono sempre lo stesso Mourinho.

Occhio quindi a quelle che possono essere le prossime novità in arrivo che porterebbero alla scelta di Mourinho di lasciare il Fenerbahce (o essere mandato via) per iniziare poi subito senza perdere tempo una nuova sfida che possa dargli la possibilità di mettersi nuovamente in gioco ad alti livelli.

Calciomercato: Mourinho torna ad allenare in Italia

Attenzione alla possibilità che possa esserci un cambio in panchina con Mourinho che può andare ad accettare una nuova offerta perché ci sono delle novità che riguardano proprio quello che può accadere con il tecnico portoghese che non vede l’ora di dimostrare ancora una volta il suo lavoro se dovesse essere messo in discussione al Fenerbahce.

Perché in questo momento ci sono conferme che riguardano quello che può essere l’addio di Mourinho dal Fenerbahce con l’eliminazione agli Ottavi di Europa League che non farebbe piacere al club turco e occhio quindi anche alla possibilità di una separazione tra le parti che spalancherebbe le porte all’allenatore per una nuova sfida altrove.

In questo momento sono diverse le società che possono pensare di puntare su Mourinho in Italia e all’estero dove sia in Spagna che in Inghilterra vanta una grande stima e potrebbero spuntare fuori delle novità proprio per il tecnico portoghese in vista di quella che sarebbe poi una nuova avventura.

In Italia chi può pensare a Mourinho come nuovo allenatore può essere il Como in caso di addio di Fabregas. Il club sta acquisendo una popolarità sempre più alta a livello internazionale e la scelta di puntare su un nome come quello dello Special One potrebbe solo andare a completare un percorso di crescita decisivo per il futuro.

Bisognerà aspettare la fine della stagione per capire se Mourinho lascerà il Fenerbahce come pensano possa accadere i colleghi dalla Turchia e occhio quindi alle sorprese per un ritorno in Italia.