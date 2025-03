Lascia Madrid dopo la Champions: allenerà in Italia

Si parla tanto di quello che sarà il Derby di Madrid in Champions League dove i sorteggi hanno messo di fronte proprio le due squadre della Capitale spagnola che stanno dando spettacolo.

Nel campionato de La Liga, così come in Champions League, si sfidano e si giocano titoli le due squadre dell’Atletico Madrid di Diego Simeone e il Real Madrid di Carlo Ancelotti che continuano da anni a vincere trofei in Spagna e in Europa per le proprie squadre da diversi anni affermandole ai primissimi livelli.

Adesso però il cammino ha messo di fronte Atletico Madrid e Real Madrid proprio in un Derby strepitoso agli Ottavi di Champions League dove solo una si assicurerà il passaggio del turno ai Quarti e occhio alle sorprese. Intanto, si parla anche di quello che sarà il futuro dei due allenatori Simeone e Ancelotti.

Potrebbe esserci presto una svolta proprio per i due allenatori. Perché Simeone e Ancelotti hanno tanti club che sono sulle loro tracce e pensano di convincerli per intraprendere un nuovo percorso insieme per il futuro.

Calciomercato: l’allenatore lascia Madrid dopo la Champions

Più volte si è pensato che era arrivato ormai alla fine del progetto Simeone con l’Atletico Madrid e proprio di recente ha rinnovato con il club spagnolo fino al 2027, garantendosi ancora alcuni anni sulla panchina dei Colchoneros. Diverso il discorso di Ancelotti che è in scadenza nel 2026 con il Real Madrid e può andare via anche con un anno d’anticipo se la società dovesse pensare di cambiare le cose per guardare al futuro in modo diverso. Intanto, entrambi piacciono sempre tanto in Italia ai vari club di Serie A.

Occhio quindi a quello che può essere un retroscena a sorpresa che può portare direttamente in Italia il tecnico che lascerebbe Madrid. Perché ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro di Carlo Ancelotti che può andare via dal Real Madrid e approdare in Serie A.

L’ex allenatore di Milan, Napoli e Juventus è considerato uno dei migliori al mondo e l’occasione di averlo libero in estate può attirare l’attenzione di grandi società come proprio Juve, Milan e Roma che possono cambiare tra qualche mese. Con l’eliminazione dalla Champions League il Real Madrid può pensare di liberare Ancelotti che per continuare la sua carriera potrebbe ritornare in Italia.