Fiorentina, Palladino in bilico: pronto il sostituto

Arrivano delle brutte notizie che riguardano la situazione di Raffaele Palladino con la Fiorentina che in questo momento rischia anche l’esonero per quello che sta accadendo.

Possibile colpo di scena che può accadere da un momento all’altro proprio in casa Fiorentina dove il presidente Rocco Commisso che è tra quelli che in Europa ha investito di più tra le strutture (centro sportivo nuovo e stadio che è ai lavori in corso) e il mercato, pretende un miglioramento costante per il suo club.

Occhio quindi a quella che è la posizione di bilico di mister Raffaele Palladino che in questo momento si ritrova un po’ in difficoltà visto quello che è accaduto nelle ultime settimane. Dopo un grande impatto alla sua prima stagione sulla panchina viola un momento di flessione che ora rischia di costare l’Europa.

Sia in campionato di Serie A che in Conference League in questo momento la Fiorentina deve fare i conti con una situazione difficile da dover affrontare perché sono tante le sconfitte che si sono accumulate e che mettono a rischio il progetto in vista della prossima stagione anche.

Fiorentina, esonero Palladino: pronto il nuovo allenatore

Arrivano degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere in vista della prossima stagione e del futuro il cambio in panchina della Fiorentina con Palladino che può essere messo da parte dalla società viola per avviare un progetto con un altro allenatore. Dopo gli anni di Italiano che ha conquistato (ma perso) 3 finali tra Coppa Italia e Conference League negli ultimi due anni, ora con l’attuale allenatore si potrebbe fare un passo indietro.

Occhio alla prossima partita degli Ottavi di Conference League che diventa decisiva dove la Fiorentina dovrà rimontare il Panathinaikos in Conference League dopo il 3-2 dell’andata con la sconfitta in Grecia. Un’eliminazione dopo due finali rischia di poter complicare il progetto di Palladino che anche in campionato dopo alcune sconfitte di fila non sta vivendo un buon momento.

Si parla già anche di chi potrebbe prendere il posto di Palladino in panchina alla Fiorentina come nuovo allenatore e c’è Sarri che può essere la scelta giusta della società viola che stravede per lui. Al momento però il club fa sapere che è pienamente in sintonia e crede nell’attuale allenatore giovane che avrà anche tempo a disposizione per poter lavorare.