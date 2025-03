Esonero Thiago Motta: la Juventus ha deciso, arriva l’annuncio

Un tema caldo dell’ultimo periodo è il futuro dell’allenatore della Juventus Thiago Motta, che ha ormai le ore contate. Ecco l’annuncio a sorpresa riguardo l’esonero del tecnico.

La Juventus ha ormai perso la sua identità ed anche il progetto Giuntoli rischia di naufragare dopo appena un anno. Arrivano altre indiscrezioni importanti relative al futuro in panchina del tecnico Thiago Motta, che è reduce da un pesante ko interno contro l’Atalanta.

La sconfitta, che non è stata digerita dal mondo juventino, ha già messo alla porta Thiago Motta che ormai è finito nel mirino della tifoseria.

Infatti, da parte del popolo bianconero sono partite le iniziative per spingere la società ad esonerare Thiago Motta.

E’ inevitabile che, in questi giorni, l’argomento cardine in casa Juve sia quello relativo al futuro in panchina di Thiago Motta.

Giorno dopo giorno escono fuori indiscrezioni, voci, notizie sulla scelta del club e riguardo anche i possibili sostituti dell’allenatore che ha le ore contante.

La Juventus ha già deciso: annuncio di Fabrizio Romano

Ed è per questa ragione che i tifosi si domandano cosa ne sarà del progetto tecnico targato Giuntoli, che in estate aveva messo la faccia giocandosi tutto con la scelta di nominare Thiago Motta come nuovo tecnico della Juventus.

Una decisione, quella dell’esperto dirigente, che si è rivelata un vero e proprio flop visto che l’ex centrocampista non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi che adesso chiedono a gran voce l’esonero di Thiago Motta.

La Juventus seguirà il consiglio della massa? Ecco le ultimissime notizie.

Thiago Motta Juventus: le percentuali, ultime novità sul futuro del tecnico

Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato e giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione riguardo il futuro dell’allenatore della Juventus Thiago Motta.

I tifosi si chiedono, è possibile assistere all’esonero di Motta già in questa stagione?

Secondo Romano no: “La Juventus non pensa ad un cambio immediato. Ovviamente, vedremo cosa accadrà nelle prossime partite e se la situazione migliorerà o peggiorerà. Sta di fatto che i bianconeri non hanno cercato nessun allenatore per sostituire subito Thiago Motta”.

Per l’estate, invece, cresce la possibilità di un addio anticipato di Thiago Motta che potrebbe salutare la Juventus: “Le percentuali sono quasi vicine al 50%. Non è una scelta definitiva da parte del club ma la situazione ad oggi è questa qui ovvero una possibilità concreta di vedere un altro tecnico sulla panchina della Juventus”.