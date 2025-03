Juventus, pazienza terminata: Thiago Motta è stato già avvisato

Svolta per quanto riguarda il futuro della panchina della Juventus che ora rischia un nuovo cambio allenatore visto che Thiago Motta è stato già avvisato.

Il giovane allenatore arrivato dopo anni positivi al Bologna ora è seriamente messo in discussione perché ci sono dei riscontri negativi in ogni competizione giocata in quest’annata disastrosa per la Juventus da un punto di vista economico, di risultati e di immagine che ora può portare all’ennesimo fallimento bianconero.

Thiago Motta rischia di essere il principale indiziato per pagare con un esonero immediato dalla Juve dopo quello che è accaduto in un anno che si sperava potesse essere diverso nei risultati.

Thiago Motta rischia di pagare una Supercoppa persa, l’eliminazione di Coppa Italia ai Quarti con l’Empoli e ai Playoff di Champions con il PSV. Pesanti umiliazioni con i risultati che non trovano riscontro positivo nemmeno in campionato dove ora la Juve rischia di perdere anche il 4 posto che vuol dire qualificazione alla prossima Champions.

Juventus, Thiago Motta vicino all’esonero

Può essere davvero ad un passo dall’esonero Thiago Motta che con la Juventus rischia grosso. Il tecnico dei bianconeri in questo momento non trova pace e c’è una forte contestazione nei suoi confronti con tutti che lo vorrebbero via dalla Juve e ora anche la stessa società inizia ad avere dei seri dubbi su di lui.

La situazione in casa Juventus è sempre più tesa con il pesante e storico 0-4 subito in casa contro l’Atalanta in campionato che torna a mettere a rischio il club anche per una qualificazione in Champions per il prossimo anno. Ora la pazienza della Juve è finita nei confronti di Thiago Motta che rischia di essere fatto fuori al termine della stagione.

Non sembrano esserci i presupposti per continuare e probabilmente anche con una qualificazione alla prossima Champions che la Juventus può esonerare Thiago Motta e scegliere un nuovo tecnico in panchina. I risultati sono stati deludenti e fallimentari in ogni competizione e ora la situazione si fa sempre più spinosa.

Sarà decisivo proprio questo finale di stagione per capire che tipo di scelta verrà fatta dalla Juve nei confronti di Thiago Motta che ora non pare vantare più nemmeno la fiducia dei dirigenti dei bianconeri che avevano puntato forte su di lui la scorsa estate.