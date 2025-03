Esonero dopo la Champions: scelto il sostituto a sorpresa

Possibile ribaltone in Europa con una società pronta ad annunciare l’esonero dell’allenatore e scegliere il sostituto che può avviare un nuovo progetto.

Champions: esonero deciso, la scelta del nuovo allenatore

Occhio a quella che sarà quindi la decisione del PSG che può esonerare Luis Enrique al termine della stagione se il cammino in Champions dovesse rivelarsi deludente. Perché sono diversi gli allenatori disponibili che sarebbero disposti ad accettare la chiamata del club francese che chiede da anni qualcosa in più al suo attuale allenatore in questa competizione.

Adesso c’è attesa per capire se entro fine stagione le strade di PSG e Luis Enrique si possano separare con il club che a quel punto andrebbe a fare uno sforzo importante per chiudere l’arrivo di un altro allenatore forte di livello internazionale perché nel mirino potrebbero esserci Ancelotti o Allegri.

Il primo può lasciare il Real Madrid e già è stato a Parigi dove è molto legato a tutto l’ambiente, il secondo è libero e piace al direttore sportivo Campos con cui ha un rapporto di grande amicizia e già negli anni precedenti ha provato a portarlo nella Capitale francese.