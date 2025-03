Juventus, esonero Thiago Motta: spuntano le cifre

C’è attesa in casa Juventus riguardo la decisione della società sul futuro di Thiago Motta. Ecco le ultimissime in merito alla scelta da parte del club che sta valutando la situazione, dopo il clamoroso ko interno contro l’Atalanta.

La sconfitta per 4-0, maturata nell’ultimo turno di campionato, ha lasciato non pochi strascichi nel rapporto fra Thiago Motta e la Juventus.

I tifosi hanno già scaricato il tecnico, sono pochi quelli che ancora credono nel progetto dell’ex centrocampista italo brasiliano.

La società, in questo momento, si trova spalle al muro a causa di un ricco contratto che lega il mister al club bianconero. Infatti, lo stipendio di Thiago Motta alla Juventus è di quasi 4 milioni a stagione fino al 2027.

A Torino c’è chi addirittura rimpiange Allegri. Una situazione surreale, quella che sta vivendo il club bianconero con l’ultima sconfitta che ha fatto uscire fuori i limiti di questa squadra.

Il vaso di pandora, dunque, è stato aperto e adesso non resta che attendere la decisione finale da parte della società che sicuramente sta facendo le proprie valutazioni riguardo il percorso da prendere.

Infatti, la fiducia non dura all’infito e le ultime uscite pubbliche dell’allenatore hanno complicato e non poco il rapporto con la tifoseria.

Quale sarà il futuro di Thiago Motta alla Juventus?

Ogni discorso relativo all’esonero di Thiago Motta è rinviato alla prossima stagione. Infatti, salvo clamorosi colpi di scena, la società sembra decisa a dare fiducia al tecnico che sicuramente terminerà la stagione in bianconero.

L’eventuale ribaltone in panchina potrebbe avvenire solo in un caso ovvero quello di malagurato crollo di risultati, che metterebbe a rischio anche l’obiettivo minimo stagionale del club che è la qualificazione alla prossima Champions League.

La quota dell’esonero di Thiago Motta alla Juventus è già crollata. Per i bookmakers, infatti, l’addio ancipato vale 2 volte la posta. Una conferma, dunque, sulla poca fiducia che c’è in giro sull’allenatore.

Intanto, le indiscrezioni già impazzano e sui social c’è il toto nomi riguardo il sostituto di Thiago Motta.

Chi può essere il traghettatore capace di sostituire subito Thiago Motta alla Juventus?

Traghettatore Juventus: 2 nomi per Giuntoli

Al vaglio ci sono 2 ipotesi per la dirigenza bianconera, che di sicuro non si farebbe trovare impreparata in caso di esonero di Thiago Motta.

La prima idea è quella che porta sulla panchina della Juventus Tudor, ex difensore e collaboratore di Pirlo che già conoscenza l’ambiente juventino. La seconda, invece, riguarda una scelta interna con la promozione del tecnico dell’Under 23 Brambilla.