Esonero deciso: hanno chiamato Sarri come nuovo allenatore

Svolta immediata in panchina con un altro ribaltone pronto che porterà all’esonero dell’allenatore attuale e una nuova scelta con Maurizio Sarri in pole per il ritorno.

L’ex allenatore di Napoli, Juventus, Lazio e Chelsea è pronto a rimettersi in gioco in un campionato che conosce molto bene. Perché dopo il suo addio dal club di Claudio Lotito ora è pronto a tornare a lavorare, ha lasciato la Lazio circa 1 anno fa e per questo motivo che ora vuole di nuovo tornare a fare ciò che ama nel miglior modo possibile.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano riguardo la scelta che può essere decisiva per Maurizio Sarri che può di nuovo mettersi in discussione con un’avventura che in molti aspettano cercando di capire cosa può ancora offrire al mondo del calcio dopo aver fatto vedere grandi cose in passato.

Occhio però a chi contatta Sarri per il ruolo di allenatore perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio la scelta che può essere fatta in merito ad una società che è in grande difficoltà e pensa già al cambio in panchina visti i risultati che sono arrivati di recente e che non soddisfano nessuno.

Esonero immediato: hanno scelto Sarri in panchina

Saranno raccontate nelle prossime settimane le possibili trattative decisive per vedere quale squadra alla fine convincerà Sarri in questo prossimo e nuovo progetto che lo accompagnerà per il futuro. L’allenatore è pronto a rimettersi in gioco su una panchina di un club importante.

In base a quelli che saranno i risultati, visto che al momento sono deludenti, che arriverà la decisione. A fine stagione dopo una classifica terribile si pensa all’esonero dell’allenatore e la scelta di puntare su Sarri.

Postecoglou rischia l’esonero dal Tottenham entro fine stagione e per questo motivo si è dato già il via al casting per il prossimo allenatore del Tottenham con lo stesso Maurizio Sarri che è in pole insieme ad altri colleghi per sedere sulla panchina degli Spurs.

Lui che già conosce il campionato di Premier League dopo essere stato al Chelsea con cui ha vinto una Europa League, ora pensa di poter fare ritorno nel campionato inglese dove ha più volte svelato di esserne attratto e affascinato. Occhio quindi che in caso di una chiamata dal Tottenham dopo l’esonero do Postecoglou può essere Sarri la scelta per il ruolo di nuovo allenatore.