Serie A, esonero a fine gara: il sostituto è già stato avvisato

Esonero in Serie A: la scelta del sostituto del club

Non c’è nessuna intenzione da parte della nuova proprietà che ha acquistato l’Hellas Verona di retrocedere. Per questo motivo, ora che si rischia la permanenza in Serie A, che la proprietà vuole cercare di dare una scossa alla squadra e potrebbe pensare di cambiare allenatore con altri risultati negativi e il rischio di finire nella zona rossa.

In caso di altre sconfitte che l’Hellas Verona può esonerare Paolo Zanetti e affidare la squadra ad interim a Paolo Sammarco, attuale giovane allenatore della Primavera del Verona per cercare di concludere la stagione al meglio e poi valutare con calma per il futuro la prossima scelta in panchina del club scaligero.