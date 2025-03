Serie A, esonero già deciso: hanno scelto il nuovo allenatore

Svolta per quanto riguarda la panchina di un club di Serie A pronto a cambiare ancora allenatore con la società che pensa già anche al sostituto in vista del futuro.

Perché ci sono delle notizie molto importanti che riguardano quello che può essere la scelta del club di andare ad incidere nella testa della squadra e provare a dare entusiasmo ai tifosi con un nuovo allenatore dopo l’esonero. Perché ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro considerando la decisione che è stata presa.

In questo momento ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere visto che ci sono delle nuove notizie sulla strategia che avrebbe deciso di preparare il club in vista della prossima stagione e del futuro. L’intenzione è quella di costruire qualcosa di importante con un progetto che possa garantire qualcosa di diverso rispetto ciò che si è visto nell’ultimo anno e per questo che si valuta anche un nuovo allenatore in caso di esonero di quello attuale.

Esonero deciso in Serie A: scelgono un nuovo allenatore

Al momento si cerca di capire come possano cambiare le cose perché si valuta quello che può essere il cambio allenatore in Serie A per un club che ha deluso le aspettative di società e tifosi e ora cerca di dare il via ad una rivoluzione.

Occhio a ciò che può cambiare perché ci sono delle valutazioni da fare in merito a quello che può essere il futuro perché in Serie A c’è il Monza che rischia seriamente la retrocessione e il prossimo anno in panchina al posto di Nesta si può pensare ad un nuovo allenatore.

Il club italiano vorrebbe dare un segnale forte provando a puntare da subito di nuovo alla Serie A in caso di retrocessione e per questo che in panchina al posto di Nesta con il suo esonero può arrivare uno tra Pippo Inzaghi e Dionisi come nuovo allenatore al Monza. I prossimi mesi saranno decisivi per capire che tipo di strategia adotterà la società.