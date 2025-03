Fenerbahce, esonero Mourinho: il sostituto arriva dall’Italia

Colpo di scena dopo la settimana dell’Europa con la Champions, l’EL e la Conference che ha regalato grandi sorprese come anche il ko pesante del Fenerbahce di Mourinho.

Cade in casa il club turco con un netto 1-3 a favore degli scozzesi dei Rangers Glasgow e ora è una situazione difficilissima per José Mourinho a serio rischio esonero dal Fenerbahce che non si aspettava assolutamente di ottenere questi risultati con il portoghese in panchina che ha avuto carta bianca per l’acquisto anche di giocatori importanti in questi ultimi mesi.

I risultati non sono dalla parte dello Special One che tra campionato ed Europa ora rischia di aver già concluso in anticipo la stagione visto che rischia l’eliminazione dall’EL e in campionato è distante diversi punti dal Galatasaray che non commette passi falsi.

Per questo ora si parla anche di quello che può accadere con un clamoroso esonero di Mourinho che dopo essere stato licenziato alla Roma lo scorso anno può di nuovo essere tagliato fuori dal suo club ma in Turchia. Valutazioni in corso da parte del Fenerbahce che aspetta il momento giusto per capire anche la disponibilità di un sostituto.

Esonero Mourinho: il Fenerbahce cerca il sostituto

Dopo il brutto e inaspettato ko in Europa League adesso è il Fenerbahce che potrebbe aver perso la pazienza nei confronti del suo allenatore e per questo che Mourinho rischia l’esonero dopo aver creato l’ennesimo episodio che ha fatto tanto discutere come il fare finta di russare in conferenza stampa alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta.

Una situazione che non sta per niente piacendo al Fenerbahce che ora pensa all’esonero di Mourinho e la scelta del sostituto. Sono diversi gli allenatori disponibili senza squadra in cerca di una nuova sfida e ora può arrivare una scelta molto importante.

Proprio dall’Italia il Fenerbahce può scegliere il prossimo allenatore in caso di esonero di Mourinho e attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro. Le parti nelle prossime ore si incontreranno per prendere una decisione definitiva.