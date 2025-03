Arriva l’esonero, è tutto pronto: per sostituirlo chiamano Klopp

Sono ore decisive per il futuro dell’allenatore, che è finito nel mirino della critica dopo i recenti risultati negativi. C’è stata una telefonata con Jurgen Klopp, la società ci crede davvero. Ecco i dettagli.

La squadra è in crisi ed i risultati stentano ad arrivare. Per questa ragione la situazione in classifica si fa davvero complicata per il club che adesso dovrà trovare una soluzione in vista delle prossime partite di campionato.

Non sono esclusi clamorosi provvedimenti da parte della società che ha le carte in regola per mettere a segno qualunque tipo di operazione. I fondi, infatti, non mancano per il club che ha già avuto una telefonata con Jurgen Klopp.

Ad inizio stagione le aspettative erano ben altre. Purtroppo il sesto posto in classifica e la prematura eliminazione dalla Champions League, hanno messo in discussione l’operato del tecnico che si sente sulla graticola.

A fare il punto della situazione è lo stesso mister, che è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore, infatti, non ha nascosto le difficoltà di questa stagione ed è a consocenza del fatto che il club si stia già muovendo per trovare una soluzione.

In questa vicenda avrà un ruolo davvero importante Jurgen Klopp: ecco i motivi.

Esonero già deciso, cosa può succedere: ecco tutti i dettagli

Manca sempre meno alla fine della stagione, le partite che arriveranno adesso avranno un peso davvero determinante per il resto del campionato.

Ecco perché sono vietati passi falsi per il club, che è già in crisi di risultati. Servirà una svolta per la squadra che è chiamata ad un grande finale di stagione.

Lo sa bene l’allenatore del Lipsia Rose che senza un cambio di passo può essere esonerato. La Red Bull, infatti, ha di recente nominato come nuovo consultente dell’area sportiva Jurgen Klopp, che è pronto a mettere le mani sul Lipsia e portare un nuovo allenatore nel club tedesco.

Lipsia, esonero Rose: le parole del tecnico

Alla vigilia della sfida di Bundesliga contro il Friburgo, Marco Rose ha confermato le voci relative al suo esonero dal Lipsia.

Infatti, senza una vittoria nel prossimo turno di campionato, il tecnico può essere mandato via. “Purtroppo i risultati influenzano tutto, lo so anch’io questo. Fa parte del calcio, non è nulla di personale. La risposta a queste voci è solo la vittoria, solo così avremo un giorno di tranquillità”.

Una vittoria che per il Lipsia manca da tanto, troppo tempo, ben sette turni. “Non stiamo facendo i risultati necessari che ci aspettiamo. Ecco perché in queste situazione l’allenatore finisce sotto pressione”.