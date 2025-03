Esonero già deciso: c’è l’accordo con Xavi, arriva insieme a due big

Un’altra grande occasione in panchina per Xavi, che è pronto a tornare in pista dopo l’addio dal Barcellona. Ecco le ultimissime notizie che riguardano il tecnico spagnolo.

Un anno fa l’addio dal club catalano, adesso Xavi è a spasso e si sta godendo il suo anno sabbatico.

Il futuro, però, dice altro: infatti, secondo le ultime notizie di mercato, l’allenatore è pronto a firmare con un’altra big. Ecco quale.

Di recente l’allenatore è stato accostato a due squadre italiane, che non se la stanna passando benissimo in termini di risultati.

Di certo, a inizio stagione, le aspettative erano altre sia per la Juventus che per il Milan. I bianconeri, in questo momento, sono più avanti in classifica ed in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League ma fuori dalle Coppe.

Diverso, invece, il discorso che riguarda i rossoneri che hanno già cambiato allenatore con Conceicao che non è riuscito a dare la sua impronta. Ovviamente, manca ancora tanto alla fine della stagione anche se l’addio del portoghese è già scontato, con la Coppa Italia che resta l’unico obiettivo alla portata del club.

Ecco perché è stato fatto il nome di Xavi sia per la Juventus che per il Milan. Quanto c’è di vero su questo presunto affare?

Xavi torna in panchina, allenerà un’altra big: i dettagli

Guardando la lista dei tecnici liberi spicca anche il nome di Xavi che, insieme a Zidane ed altri, è fra gli stranieri che ha più appeal anche in Serie A.

L’esperienza da tecnico non è dalla sua parte ma Xavi ha tutte le qualità per guidare qualsiasi club. Ovviamente, serverà tempo alla squadra per assimilare i dogmi del tecnico spagnolo che ha già fatto vedere di cosa è capace alla guida del Barcellona.

Juventus e Milan possono essere mete gradite a Xavi?

Di certo, l’allenatore non escluderebbe a priori questa ipotesi. Ovviamente bisogna capire il progetto che intendono sviluppare le due società italiane che per ora hanno messo in standbay il futuro di Thiago Motta e Conceicao. Tra i due, a rischiare maggiormente è il portoghese che ha, tra l’altro, il contratto in scadenza a giugno 2025.

Ecco perché, tra i tanti nomi fatti per la panchina del Milan c’è anche quello di Xavi che però interessa anche al Manchester United.

Dove vuole andare Xavi?

A sorpresa, il Manchester United può già mandare via Amorim che sta inenallando una serie di risultati negativi.

Ecco perché, dopo averlo strappato allo Sporting in questa stagione, i Red Devils possono già fare a meno dell’allenatore che può essere sostituito proprio da Xavi, che è entrato prepotentemente nella lista del Manchester United.

Ovviamente, con l’eventuale arrivo dello spagnolo potrebbero aprirsi le trattative per portare a Manchester Araujo e Frenkie De Jong, che sono stati dei pupilli dell’allenatore ai tempi dell’esperienza con il Barcellona.