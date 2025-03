Esonero dopo la Champions: hanno scelto il nuovo allenatore

Svolta clamorosa in Europa con una squadra che pensa di cambiare allenatore nel finale dopo quello che può essere l’esonero a sorpresa che porterebbe ad una nuova scelta in panchina.

Momento decisivo ora per la stagione per una squadra che non sta vivendo un momento felice, perché è arrivata la batosta che rischia di compromettere la stagione e i progetti futuri visti quelli che erano gli obiettivi. C’è ora una squadra che deve fare i conti con quello che è il futuro in panchina e chi continuerà a fare l’allenatore.

Perché la battuta d’arresto in Champions League può portare all’esonero dell’allenatore per virare su una nuova scelta con anche i tecnici italiani in corsa che aspettano la giusta occasione.

Occhio quindi a chi può diventare il prossimo allenatore dopo l’esonero per quello che è accaduto in Champions League con il tecnico che può davvero sentirsi a rischio per le prossime ore visto che ora si cercherà di capire come ribaltare questa situazione che può essere davvero complicata. Ci sono delle novità in merito a quello che può accadere con il club che si aspettava ben altro.

Esonero dopo la Champions: la scelta del sostituto

Ci sono diverse panchine a rischio in questo momento in giro per l’Europa perché sono diverse le situazioni che sono venute fuori e che possono portare al cambio immediato in panchina con l’esonero dell’allenatore dopo la batosta in Champions League.

Attenzione quindi a quelle che possono essere le notizie in merito ad un cambio che può essere decisivo per il futuro del club che vuole cercare di ribaltare questa situazione e le prossime ore saranno chiave. Perché ci sarà una nuova occasione per l’allenatore di sistemare le cose o si rischia la beffa.

Il PSG si aspettava di andare fino in fondo in Champions e ora Luis Enrique può essere messo in discussione. L’allenatore spagnolo ha perso con il Liverpool l’andata giocata a Parigi e ora la situazione si complica.

In caso di eliminazione si può anche pensare che qualcuno inizia a spingere per l’esonero di Luis Enrique dal PSG con Sarri e Allegri liberi in cerca di una nuova occasione che possono sfruttare. Al momento nulla secondo noi però fa pensare ad un cambio in panchina imminente a Parigi.