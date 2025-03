Milan, Conceicao a rischio: ha deciso di punire la squadra

Possibile svolta per quanto riguarda la panchina del Milan con Sergio Conceicao che è a forte rischio e ora attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro.

L’allenatore portoghese può seriamente essere fatto fuori dal club rossonero in anticipo rispetto gli accordi presi precedentemente nei mesi scorsi. Perché adesso ci sono delle conferme che arrivano riguardo il fatto che Sergio Conceicao non sarà più l’allenatore del Milan per i prossimi anni.

In estate sarà addio visto che non è riuscito a dare il giusto impatto che si sperava per ottenere dei risultati importanti e minimi sotto alcuni punti di vista. Conceicao al Milan ha fallito e non è riuscito in poco tempo a ribaltare una situazione che già in precedenza era ormai compromessa.

Per questo motivo entro fine stagione ci sarà l’addio, ma occhio anche ad un esonero con effetto immediato che può vedere Conceicao andare via dal Milan subito e la società affidare poi la panchina ad un altro tecnico ad interim. Intanto, l’allenatore portoghese vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine provando a far scattare qualcosa nella squadra che non sembra più seguirlo.

Milan, Conceicao rischia l’esonero: puniti i calciatori

Attenzione a quello che può accadere e che può portare all’immediato addio di Conceicao dal Milan che ora però vuole fare di tutto per dimostrare che può essere un punto di riferimento per il futuro. Perché adesso l’allenatore continua a prendere decisioni forti nei confronti della squadra.

In questo momento il Milan ha deciso di confermare Conceicao e per questo l’allenatore che cerca soluzioni sotto ogni punto di vista per provare una clamorosa rimonta per il finale di stagione sulla zona Europa. Allo stesso tempo ci sono delle novità che arrivano dal quotidiano La Repubblica in merito a delle scelte che ha deciso di fare l’allenatore.

Perché tra i giocatori sotto accusa nel periodo di Conceicao ci sono sicuramente Maignan e Theo Hernandez e ora l’allenatore ha deciso di intervenire con una punizione. C’è un problema in rosa con diversi elementi che superano i 90kg e sarebbero oltre il limite concesso, per questo Conceicao ha deciso di mettere tutti a dieta per cercare di risolvere vari problemi sotto tutti i punti di vista.