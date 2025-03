Esonero in Serie A: tempo scaduto, Pirlo il sostituto sta per tornare

Il tecnico è finito di nuovo in discussione, ecco le ultimissime riguardo l’esonero che può avvenire già nelle prossime ore. Il sostituto può essere Pirlo, un profilo gradito dalla proprietà.

I numeri certificano il rendimento al di sotto della spettative da parte del club che, al netto delle scelte fatte in sede di campagna trasferimenti, si sarebbe aspettato di più da questo gruppo.

Ecco perché, la situazione in classifica è sempre più particolare. Per questa ragione la società sta meditando per l’esonero del tecnico che può essere mandato via da un momento all’altro.

In caso di ribaltone, i dirigenti hanno già pronto il nome per sostituire il tecnico: si tratta di Andrea Pirlo che, dopo l’esonero in Serie B dalla Sampdoria, può tornare in pista e allenare nella massima serie, ecco dove.

Siamo in un momeno clou della stagione di Serie A, con le squadre che si trovano in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Dalla zona Champions fino alla lotta salvezza, il campionato è assai imprevedibile e può regalare delle sorprese. Ecco perché c’è da attendere qualche decisione riguardo anche il futuro di alcuni allenatori, che sono finiti in discussione.

Esonero in Serie A, cosa sta succedendo: ultime notizie

Nelle ultime settimane il nome di Andrea Pirlo è stato accostato a numerose panchine italiane.

Infatti, la situazione degli allenatori è assai particolare.

Ecco perché molto sono finiti sulla graticola a seguito di alcuni risultati negativi che hanno condotto la squadra nei bassi fondi della classifica.

Ed a finire di nuovo in discussione è anche il tecnico dell’Hellas Veron Paolo Zanetti che rischia l’esonero dopo la sconfitta contro la Juventus.

Il vantaggio, dalla zona retrocessione, è di appena quattro punti. La situazione è assai particolare anche se dietro nessuna riesce ad allontanarsi dagli ultimi posti.

Solo ciò può salvare Zanetti che, comunque, rispetto alle inseguitrici ha un leggero vantaggio. Ovviamente, le prossime ore saranno decisive con la proprietà americana che dovrà decidere il da farsi e se confermare o meno Paolo Zanetti sulla panchina del club gialloblù.

Su Pirlo Empoli ed Hellas Verona: la scelta del tecnico

Attualmente libero, dopo la fine dell’esperienza alla Sampdoria, conclusa con un esonero, adesso Pirlo è in attesa della chiamata giusta e potrebbe ripartire anche dalla Serie A.

Sulle sue tracce, infatti, ci sono alcune società che sono pronti a scommettere sull’ex centrocampista che può tornare protagonista nella massima serie dopo l’esperienza alla Juventus.

Ovviamente, non sarà facile per Pirlo che si troverebbe a lottare per non retrocedere in Serie B e a raccogliere l’eredità di due situazione abbastanza complesse e complicate. Ecco perché ci sarà tempo per valutare bene la situazione con l’allenatore che potrebbe anche decidere di declinare ogni proposta per ripartire con calma la prossima stagione.