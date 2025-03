Esonero già deciso: scelto il prossimo allenatore

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano il futuro dell’allenatore italiano visto che si parla anche del cambiamento che può essere adottato dal club.

In questo momento non è una situazione facile da dover vivere per alcuni club italiani che si stanno giocando il futuro con la permanenza in questa stagione in Serie A per il prossimo anno. E’ una lotta davvero fin troppo interessante per quanto riguarda le società italiane che si giocano la salvezza nella massima seria del campionato italiano e per questo che gli allenatori sono sempre sul filo del rasoio.

Adesso è un momento complicato visto che in fondo alla classifica continuano ad accumularsi tanti risultati altalenanti che rischiano di rovinare i piani per il progetto futuro dei vari club che in questo momento si giocano tutto.

Non è una situazione facile questa per alcune squadre e allenatori di Serie A che rischiano in zona retrocessione visto che c’è una bagarre davvero interessante con le cose che possono cambiare da un momento all’altro. Occhio ora a quello che può essere il futuro di una squadra che sembra avere le idee abbastanza chiare.

Esonero in Serie A: la scelta del club dopo la retrocessione

Più volte sono venute fuori voci riguardanti un esonero dell’allenatore di Serie A che fino a questo momento però ha sempre salvato la panchina. Adesso però si parla della scelta della società di provare a cambiare e puntare su un altro giovane allenatore che conosce bene il campionato italiano.

Secondo quelle che sono le ultime notizie tra le tante panchine a rischio c’è anche quella del Venezia con Di Francesco a rischio esonero per i soli 18 punti conquistati in questa stagione nonostante tante prestazioni di buon livello. Sembra di rivedere ciò che è accaduto allo stesso tecnico lo scorso anno a Frosinone con una retrocessione all’ultima giornata ma a testa alta dopo una grande stagione.

Adesso le cose potrebbero ripetersi perché la zona salvezza dista 5 punti eppure il Venezia di Di Francesco non molla e continua a fare risultati anche con le big come l’Atalanta giocando anche meglio. Adesso diventa decisivo il finale di stagione ma potrebbe essere presa la decisione di puntare forte su Di Francesco anche in caso di Serie B.