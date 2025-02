Esonero in Serie A: hanno chiamato Tudor come sostituto

Svolta in Serie A dove un altro club è pronto a cambiare in panchina durante la stagione. Si parla di un clamoroso esonero in arrivo con la scelta di Igor Tudor come nuovo allenatore.

Una situazione piuttosto complicata per una squadra italiana che stava vivendo un grande momento e ora è finita nuovamente in difficoltà per quello che è accaduto nelle ultime settimane che rischiano anche di complicare i piani in vista del futuro. Perché così facendo c’è la concreta possibilità che possa arrivare un esonero in Serie A.

Occhio al nome del sostituto con Igor Tudor pronto a rigettarsi in panchina e provare ad affrontare al meglio la sua prossima avventura. Ci sono ora delle novità riguardanti il cambio che può arrivare da un momento all’altro.

La conferma arriva dalle voci che circolano dopo i recenti risultati che hanno messo seriamente in difficoltà l’allenatore che ora dovrà fare di tutto per cambiare i piani in vista del futuro. Perché adesso ci sono delle conferme riguardo un nuovo esonero in Serie A che può portare alla scelta di Igor Tudor di nuovo in panchina dopo la recente esperienza alla Lazio dello scorso anno.

Calciomercato: esonero in Serie A, scelgono Tudor

Possibile altro esonero in Serie A con l’allenatore a rischio e la scelta di puntare su Tudor che può fare la differenza in vista del finale di stagione.

Tra le squadre in grossa difficoltà c’è la Fiorentina che ora può anche finire nei guai visto che si parla della scelta di puntare su un nuovo allenatore in caso di esonero di Palladino. Una mossa che potrebbe essere davvero a sorpresa considerando quanto i viola hanno puntato sul giovane allenatore che però dopo un buon inizio ora ha avuto una battuta d’arresto notevole.

Tre sconfitte di fila che mettono fuori dall’Europa la Fiorentina e in una crisi di risultati il club che può anche finire di dover prendere delle decisioni difficili. In caso di altro risultato negativo nella prossima partita con il Lecce che la Fiorentina può pensare all’esonero di Palladino e scegliere ad interim Igor Tudor in vista poi di capire come andare avanti in estate per i prossimi anni.

Finire fuori dall’Europa per la Fiorentina sarebbe una sconfitta pesante dopo i tanti milioni investiti e per questo motivo che ora lo stesso Palladino è a rischio e si gioca il suo futuro. Con Igor Tudor che tra gli svincolati è quello che aspetta una chiamata.