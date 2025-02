Conceicao Milan: ora è davvero finita, quale allenatore può arrivare

Un’altra brutta sconfitta per il Milan, che perde il treno Champions dopo il ko contro il Bologna. Ecco le ultime sul futuro di Conceicao, che sembra aver compromesso il suo destino in rossonero.

La vittoria in Supercoppa aveva illuso tutti. Anche la società che a gennaio ha messo mano al portafogli per fare una campagna acquisti davvero dispendiosa, che ha portato in rosa giocatori di un certo livello come Felix e Gimenez.

Alla fine ciò che resta è una squadra alla sbando che perde l’ultima speranza per andare in Champions League la prossima stagione.

La sconfitta contro il Bologna sembra aver messo il punto definitivo sui sogni del club che dovrà farsene una ragione e capire, adesso, da quale allenatore ripartire la prossima stagione.

E’ scontato, infatti, l’addio di Sergio Conceicao, che se continua in questo modo potrebbe salutare anche prima della fine della stagione.

Purtroppo, i risultati non hanno dato ragione al tecnico portoghese che non ha convinto l’ambiente rossero.

Adesso c’è bisogno di un nuovo allenatore che sappia dare nuove motivazioni ad una squadra che è letteralmente scarica.

Milan: esonero Conceicao, chi prendono

Ultimissime notizie sulla decisione della società che nelle prossime ore dovrà fare una scelta sul futuro di Conceicao.

La brutta sconfitta, in rimonta contro il Bologna, ha confermato il momento no della squadra che è davvero in difficoltà.

Servirà tutta la pazienza e la calma di Ibra per riportare le cose in ordine anche se la sensazione è che ormai questa stagione sia andata. La squadra è lontana dalla zona Champions League e adesso dovrà lottare per un posto in Europa League o Conference.

Intanto, su Conceicao arrivano nuovi aggiornamenti: ecco la voce che gira sulla permanenza o meno dell’allenatore, che ha deluso la piazza rossonera.

Nuovo allenatore Milan, Sarri o Allegri per la panchina

Ovviamente, molto dipenderà dalla decisione del club che sembra orientato ad andare avanti con Conceicao almeno fino al termine della stagione.

La squadra, a questo punto, ha solo nella Coppa Italia l’unico obiettivo, con il doppio scontro in semifinale contro l’Inter. Ovviamente, per il futuro potrebbero aprirsi altre strade, tra cui anche quella che può portare sulla panchina del Milan Sarri o Allegri, che sono ad oggi liberi.

Da oggi, dunque, dovrà iniziare un nuovo percorso in casa Milan, che dovrà portare la società ad individuare già da adesso il prossimo tecnico che sarà chiamato a iniziare un nuovo progetto vincente.