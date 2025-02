Nuovo allenatore Roma, cambiano i piani: la scelta di Ranieri

Svolta nel progetto della Roma in vista del futuro perché Claudio Ranieri è riuscito a far rialzare la testa al club giallorosso che ora crede fortemente di chiudere al meglio la stagione.

Dopo un doppio esonero di De Rossi e Juric in poche settimane e una zona retrocessione sfiorata per un attimo della stagione, ora la Roma ha sistemato tante cose e ora il bilancio è sempre più positivo, tanto che il club giallorosso ha superato il turno di Europa League portandosi agli Ottavi di Finale e in campionato ha rimontato arrivando a cavallo della zona Conference League che dista ora soltanto 2 punti.

Allo stesso tempo si parla tanto di quello che sarà il futuro della Roma e il prossimo allenatore che proprio Claudio Ranieri è incaricato di scegliere per il bene del club giallorosso. Ma ci sono tante notizie e indizi che portano a quella che può essere una scelta totalmente diversa visto ciò che è uscito fuori nelle ultime settimane e anche grazie ai risultati che la Roma di Sir Claudio sta ottenendo.

Roma, nuovo allenatore: la decisione di Ranieri

Possono cambiare ora i piani della Roma per la scelta del nuovo allenatore perché in molti si stanno iniziando a domandare se l’attuale progetto non possa essere proprio quello giusto. Il club giallorosso sotto la guida di Claudio Ranieri ha ottenuto 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in campionato e considerando che i ko sono arrivati tutti all’inizio ora il bilancio degli ultimi mesi è più che positivo.

Secondo le ultime notizie potrebbe esserci anche una possibilità che la Roma convinca Ranieri a restare il prossimo allenatore della Roma in vista della stagione seguente che partirà in estate. Pare però che sia il tecnico che la società in fondo vogliano dare vita ad un nuovo progetto affidandosi proprio allo stesso Ranieri per la scelta del nuovo allenatore.

Adesso i tifosi spingono proprio per vedere ancora una volta Ranieri come allenatore della Roma, ma in realtà la decisione finale potrebbe portare all’arrivo di una nuova figura che andrà a scegliere proprio Sir Claudio con l’ok del club in questi prossimi mesi. Restano Gasperini e Allegri in pole al momento.