Esonero già deciso: la società ha già l’accordo con il sostituto

Ennesimo ribaltone per il club italiano, che ha già bloccato l’eventuale sostituto. Ecco tutti i dettagli riguardo il ritorno in panchina del mister, che ha un accordo di massima con la società.

Sono ore decisive per il futuro dell’allenatore, che paga gli ultimi risultati negativi raggiunto con la squadra. Ecco perché, si valuta la possibilità di mandare via il tecnico e prenderne un altro, che potrebbe dare nuove motivazioni ad un gruppo che quest’oggi si è schierato apertamente.

Momento difficile per la squadra che si trova in una zona di classifica assai pericolosa. Il clima è incandescente in città con i tifosi che sono sul piede di guerra ed hanno già contestato il presidente, che sta valutando la possibilità di cedere la società.,

In un clima rovento, a rischiare maggiormente è l’allenatore che è finito nuovamente in discussione dopo i risultati negativi ottenuti nell’ultimo periodo, con la sconfitta maturata nello scorso weekend che ha confermato la crisi della squadra.

Per dare un segnale di riavvicinamento alla piazza, la società in queste ore ha pensato all’esonero e alla possibilità di richiamare in panchina una vecchia conoscenza.

Esonero e cambio in panchina: cosa sta succedendo

Nuove indiscrezioni di mercato relative al futuro della squadra italiana, che ha avuto una giornata assai movimentata con la società che per un momento ha pesato ad un cambio in panchina.

Infatti, ci sono stati anche dei contatti con il sostituto dell’allenatore a conferma di quanto ormai l’ambiente sia spaccato e con il club che ha perso la fiducia del mister.

Ecco, dunque, le ultimissime notizie di mercato relative al futuro dell’allenatore del Cosenza Alvini e al possibile esonero con il ritorno in panchina di Davide Dionigi.

Cosenza, niente esonero per Alvini. Il tecnico resta in discussione

A fare il punto della situazione, su questa intricata vicenda, è il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà che attraverso il suo sito ha informato i tifosi riguardo la permanenza sulla panchina del Cosenza di Alvini, che non sarà esonerato.

Il tecnico, ex Cremonese, ha perso la fiducia della società che nelle scorse ore aveva pensato all’esonero e alla possibilità di riportare a Cosenza Dionigi, che già in passato ha guidato la squadra calabrese.

Alla fine, è arrivato il dietrofront da parte della proprietà che per il momento non esonera Alvini per questioni di carattere contrattuale. La società si aspettava un passo indietro dell’allenatore, con le dimissioni che non sono arrivate.

Ecco perché, per il momento il Cosenza continuerà ad avere Alvini come allenatore, con la squadra che anche nelle ultime ore ha manifestato la vicinanza al tecnico che avrà una missione assai difficile, ovvero evitare la retrocessione in C con il club che è attualmente all’ultimo posto in classifica in Serie B.