Sarri torna subito in panchina: intreccio con Palladino

Svolta di calciomercato per quello che riguarda il futuro di Maurizio Sarri pronto a tornare in panchina e farlo proprio nel campionato italiano.

Ci sono delle novità che arrivano in merito a ciò che può accadere da un momento all’altro per le panchine delle squadre di Serie A. Perché dopo una mini rivoluzione di scelte per il ruolo del nuovo allenatore della scorsa estate si può già ripetere la storia con alcune società anche molto importanti che possono andare a cambiare di nuovo la guida tecnica.

Adesso ci sono già degli aggiornamenti che arrivano riguardo i nuovi cambi in panchina in vista delle prossime stagioni e che in estate possono scatenare un nuovo trenino di scelte a catena con diverse società di Serie A pronte al cambio allenatore.

Perché si parla di quello che può andare a generarsi in vista dei prossimi mesi e saranno decisivi i risultati per valutare il futuro di alcuni allenatori a rischio esonero in Serie A, mentre altri potrebbero entrare in rottura con le rispettive società in base a vedute diverse di progetti.

Cambio allenatore in Serie A: chiamano Sarri

Attenzione quindi a quello che potrebbe accadere anche nelle prossime settimane perché ci sono alcuni allenatori che rischiano davvero grosse dopo quello che si è visto nelle ultime uscite stagionali. C’è la concreta possibilità che Maurizio Sarri possa tornare subito in panchina in Italia dopo l’addio alla Lazio lo scorso anno.

Adesso ci si gioca il futuro per tutti perché in molti possono pensare di cambiare le carte in tavola e ci sono alcune società che tanno proprio portando avanti delle riflessioni in vista della prossima stagione. Adesso si parla anche di quello che potrebbe accadere con il ritorno in panchina di Maurizio Sarri in Serie A.

La famiglia Percassi valuta l’addio anticipato di un anno di Gasperini con il club bergamasco che a quel punto dovrebbe trovare un nuovo uomo per la panchina e ci sono degli indizi che portano in maniera concreta alla scelta di puntare su Sarri per l’Atalanta.

Ma quello di Sarri non è l’unico nome che piace all’Atalanta che può pensare anche a Palladino che al primo anno alla Fiorentina sta dimostrando di essere in grado di poter fare molto bene. Intanto, ci sono degli aggiornamenti in merito alla scelta del prossimo anno.

Sarri può firmare con l’Atalanta o la Fiorentina in base proprio a quello che sarà il futuro di Palladino, un intreccio di mercato per gli allenatori italiani.