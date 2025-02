Roma, annunciato il prossimo allenatore: arriva a giugno

Rivoluzione totale per il futuro dell’allenatore che è pronto a cambiare le carte in regola dopo dei problemi con la società e ripartire dalla Roma per avviare un nuovo progetto.

C’è la voglia da parte della società stessa di puntare forte sul prossimo allenatore per la Roma che può diventare decisivo per la crescita del club giallorosso che ormai da troppi anni vive in una situazione complicata e di alti e bassi, ma più bassi che alti. Per questo motivo che ora le strade si possono intrecciare con lo stesso tecnico che non vede l’ora di gettarsi in una nuova avventura.

Perché ci sono adesso delle conferme che arrivano riguardo il futuro della Roma che può cambiare in base a quello che può essere la scelta del club giallorosso di puntare tutto sul prossimo allenatore della Roma che stesso l’attuale tecnico Claudio Ranieri sceglierà. Perché al momento del suo ritorno è stato accordato che al termine di questa stagione entrerà a far parte della dirigenza e di quelle che sono le scelte importanti per il bene del club.

Prossimo allenatore Roma: la scelta è stata già fatta

Sembra essere tutto pronto per quello che sarà il prossimo progetto della Roma pronta ad annunciare il nuovo allenatore e ci sono conferme autorevoli che arrivano ora riguardo il futuro del club giallorosso che in questo momento deve fare i conti con quella che sembra essere una scelta ben precisa, quella di avere un nuovo condottiero per il futuro.

C’è intenzione di puntare su un progetto a lungo termine che possa dare riscontri positivi con i risultati ma nei prossimi anni e senza dover avere la fretta di raccogliere tutto e subito. Perché la Roma vuole Gasperini come nuovo allenatore partendo dalla stagione 2025/26 e ora ci sono delle conferme in merito a questa indiscrezione venuta fuori.

A dare l’annuncio è stato proprio Paolo Paganini della Rai che ha svelato la scelta di Gasperini di diventare il prossimo allenatore della Roma. Il club giallorosso punterebbe forte su di lui e da parte del tecnico ci sarebbe apertura. A creare problemi può essere solo un inserimento della Juventus se Thiago Motta non dovesse essere confermato.