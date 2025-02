Conte lascia Napoli in estate: resterà in Italia ad allenare

Clamorosa indiscrezione di calciomercato che riguarda il mondo degli allenatori e il futuro di Antonio Conte in bilico a Napoli dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi .

Il nuovo allenatore del club azzurro deve fare i conti con un progetto che stenta a decollare per quanto accaduto nelle ultime settimane. Perché il Napoli ha accontentato Conte in estate ma a gennaio in piena corsa scudetto ha tolto Kvaratskhelia dalla rosa senza aggiungere un vero sostituto e adesso si complica tutto in vista del futuro perché si potrebbe essere creata una spaccatura netta che può portare fino all’addio dell’allenatore azzurro.

Ci sono delle nuove notizie che vengono fuori e che portano a pensare a quello che può essere un clamoroso colpo di scena della prossima estate. Perché il Napoli può dire addio ad Antonio Conte corteggiato da tanti club, soprattutto in Italia dopo quello che ha dimostrato in pochi mesi con la rosa azzurra. Perché ora c’è intenzione di fare le cose in maniera diversa per il futuro e diventare sempre più competitivi.

Calciomercato: Conte lascia Napoli per allenare in Serie A

Si parla della possibilità che Antonio Conte possa lasciare Napoli e allenare un altro club di Serie A. Perché in estate diverse società possono dare via ad una rivoluzione e occhio alla possibilità di andare a puntare sul tecnico azzurro che in questo momento non può essere felice per quanto accaduto nelle ultime settimane.

Antonio Conte può dire addio al Napoli dopo solo una stagione. A prescindere se vincerà o meno quest’anno, ci sono voci che si fanno sempre più forti riguardo un possibile addio dell’attuale tecnico in vista del futuro perché quando è arrivato Conte ha dettato delle regole ben precise come quella di rinforzare la rosa, creare un nuovo centro sportivo e uno stadio.

Ad oggi non ci sono buone risposte per lui perché il Napoli non sembra fare passi avanti in niente a parte nei risultati grazie ad un lavoro straordinario di Conte nonostante le tante difficoltà. Intanto, nelle ultime ore da Roma a Radio Manà Manà Sport, il giornalista Piero Torri in diretta ha parlato di una concreta possibilità di vedere Conte come nuovo allenatore della Roma dalla prossima estate dopo quello che è accaduto a Napoli.

Oltre alla Roma su Conte ci possono pensare anche Juventus e Milan visto che ad oggi Thiago Motta e Conceicao sono a serio rischio.