Club verso il fallimento, i tifosi pagano tutto: denuncia alla società

Il calcio italiano è spesso coinvolto in situazioni davvero spiacevoli che stanno creando dissapori e soprattutto momenti di panico totale tra i tifosi.

Il rischio fallimento per alcuni club è davvero dietro l’angolo e i pericoli stanno aumentando di ora in ora, visti anche i continui e ripetuti avvertimenti da parte dell’allenatore che in conferenza stampa ogni settimana denuncia la gravissima assenza di una dirigenza reale con le conseguenze che sono facilmente immaginabili.

I tifosi, però, non si danno per vinti e vogliono aiutare in ogni modo la squadra per evitare il fallimento sportivo e stanno facendo sì che il campionato possa continuare.

Club verso il fallimento? La denuncia dell’allenatore

Alcuni club italiani vivono un momento complicatissimo dal punto di vista societario. Le difficoltà che si susseguono ogni settimane stanno portando la squadra a vivere con grandissimo timore per il futuro, e lo stesso vale per i tifosi che stanno vedendo sgretolare pian piano la loro squadra del cuore.

La Lucchese in Serie C rischia il fallimento. Giorgio Gorgone, allenatore del club toscano, ha deciso di denunciare in più occasioni la situazione vergognosa che si è iniziata a vivere da qualche mese, in realtà già dall’inizio della stagione.

“La Lucchese non ha una dirigenza”, ha rivelato Gorgone in conferenza stampa, “nessuno paga me, i calciatori e lo staff da mesi, ma andiamo avanti lo stesso per la gente di Lucca”.

Lucchese nel caos totale: i tifosi pagano la trasferta

I calciatori e lo staff della Lucchese non ricevono stipendi da moltissimo tempo. La situazione è crollata totalmente dalla fine del 2024, quando sembrava che il club fosse stato ceduto a un imprenditore canadese che, in realtà, non ha mai completato l’acquisto della società toscana.

In vista della gara di domenica a Sestri Levante, sono stati i tifosi della Lucchese a pagare la trasferta, organizzando un autobus per la squadra mettendo di tasca propria 900€ per evitare una sconfitta a tavolino che sarebbe stata tremenda per la classifica.

Il “Mercatino del Pesce” di Sant’Anna ha raccolto i fondi per partire verso la Liguria e permettere alla squadra di mister Gorgone di inseguire il sogno salvezza.

Lucchese verso il fallimento: attesa una penalizzazione

Il mancato pagamento degli stipendi comporterà una penalizzazione per la Lucchese. La squadra toscana al momento è al 16o posto in classifica, in lotta per uscire dalla zona rossa e solo vincendo più partite possibili potrà sperare nella salvezza.

Ma una penalizzazione in classifica di più punti è ormai certa e potrebbe vanificare tutto il lavoro svolto dalla squadra che sta combattendo contro una situazione economica drammatica pur di far felici i tifosi e renderli orgogliosi del rispetto verso lo stemma della Lucchese.