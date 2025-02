“È da arresto, ma che roba è?”, furia Giampaolo: accuse in diretta

La partita tra Lecce e Udinese ha creato grandissimo caos nel post partita, con Marco Giampaolo furioso ai microfoni di DAZN.

La gara al ‘Via del Mare’ è terminata con la vittoria dei friulani, la terza nelle ultime quattro partite che ha portato a 10 punti fondamentali per sognare in grande in vista del futuro. Il Lecce, invece, perde ancora e ora rischia di restare imbottigliato nel traffico della lotta salvezza che potrebbe riservare sorprese pessime fino alla fine della stagione.

La sconfitta del Lecce ha creato parecchio caos alla fine della partita perché c’è stato un episodio che ha scombussolato tutti e ha cambiato la storia della partita.

Lecce-Udinese, rigore inesistente? Cosa è successo

La partita tra Lecce e Udinese è stata decisa da un calcio di rigore di Lorenzo Lucca. Il gol dei friulani ha portato e porterà con sé infinite proteste per come è arrivata, ovvero da un penalty assegnato con l’ausilio del VAR dopo che l’arbitro di campo aveva deciso di non sanzionare l’intervento.

Il rigore fischiato per il fallo di Jean su Lovric era inesistente secondo Marco Giampaolo e tutto il mondo Lecce perché il difensore salentino colpisce il volto del centrocampista dell’Udinese con il gomito ma solo a causa dello slancio naturale dopo il colpo di testa.

Il VAR Guida ha richiamato l’attenzione del direttore di gara e ha portato alla decisione del rigore che è stata evidentemente errata.

Giampaolo furioso dopo Lecce-Udinese: parole molto forti

Il post partita di Lecce-Udinese è stato infuocato per Marco Giampaolo. L’allenatore del Lecce si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare la partita e ovviamente la discussione è iniziata proprio sul rigore fischiato alla squadra ospite.

“Ho rivisto diverse volte l’episodio: non è mai rigore, non capisco perché il direttore di gara venga richiamato al VAR“, ha tuonato Giampaolo in diretta televisiva, scagliandosi fortemente contro la squadra arbitrale che ha deciso di fischiare il rigore.

“Non si parla nemmeno di rigorini, è assurdo. Questa è una dinamica di gioco, ma che roba è? Questa è da arresto“, ha poi concluso il tecnico del Lecce con tono e fare visivamente nervoso per quanto accaduto, spiegando che “questi non sono rigori, è nulla. Guida è al VAR, è un arbitro di livello e sono sorpreso“.

Rigore e polemiche: c’è stata anche una lite in campo

Il rigore assegnato all’Udinese ha creato caos e polemiche sia per il Lecce che per gli ospiti. Il Lecce è furioso con l’arbitro per l’assegnazione del rigore e già in campo si era scatenata la polemica nei confronti del direttore di gara.

Dall’altra parte, invece, c’è stata la folle lite tra Lucca e il resto della squadra per la decisione del rigorista. E alla fine Lucca ha calciato, segnato e poi è stato sostituito per comportamento scorretto.