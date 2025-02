Esonero nelle prossime ore: il club ha già scelto il nuovo allenatore

Situazione complessa e ormai che porterà ad una decisione inevitabile per il club italiano perché c’è un’altra società che ha deciso di esonerare l’allenatore.

L’obiettivo è quello di dare una scossa alla squadra dopo anche le forti contestazioni della piazza, perché il club si ritrova fuori dalla zona alta di classifica in maniera inaspettata. Tanti i soldi investiti in estate e anche nel calciomercato di gennaio sono arrivati rinforzi di grande qualità, ma i risultati non trovano riscontri positivi e per questo motivo che si pensa di cambiare tutto.

Una situazione davvero complicata che nessuno si aspettava di vivere e per questo motivo che adesso si cerca di cambiare le cose con una mossa anche molto forte come l’esonero dell’allenatore e la scelta di un sostituto che possa provare a terminare la stagione dando una svolta al progetto e provando a raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati ad inizio della stagione.

Esonero immediato: in panchina arriva il nuovo allenatore

Ormai sembra essere arrivati al punto di non ritorno. Perché anche in queste ultime ore c’è stato un risultato che ha fatto infuriare la piazza e portato la società ad una decisione che è ormai certa. Il tecnico è messo spalle al muro e ora tutti aspettano solo di capire chi possa essere il nuovo allenatore dopo l’esonero.

Momento complicatissimo per Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo e l’esonero è sempre più vicino per il giovane allenatore. In questo momento la squadra rosanero, dopo l’ennesima partita senza vincere, è sceso anche fuori dalla zona Playoff che è un traguardo minimo visto che la squadra è stata allestita per lottare nelle prime posizioni.

Dopo il pareggio in casa col Mantova la società ha deciso di non esonerare Dionisi dal Palermo ma di dargli una fiducia a tempo e che scadrà anche tra pochissimo. Perché come confermato dal Corriere dello Sport il Palermo ha deciso di andare avanti con Alessio Dionisi fino alla prossima partita di domenica a Cosenza, che è ultima in classifica.

Senza vittoria anche a Cosenza allora il Palermo esonererà Dionisi in maniera certa e a quel punto si cerca di capire chi sarà il suo sostituto con Iachini e Ballardini in pole.