Comprano Gudmundsson: lascia Firenze e resta in Serie A

Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato che riguardano la scelta da parte di Gudmundsson di trovare stimoli altrove dopo che la Fiorentina gli ha fatto sapere che non sarà riscattato.

Sembra questo il finale di una storia di calciomercato molto complessa visto che la Fiorentina aveva inseguito e corteggiato Gudmundsson dallo scorso gennaio 2024, andando anche vicinissimo al suo ingaggio e per poi rimandare l’acquisto soltanto qualche mese dopo in estate. Alla fine però ora, dopo soltanto 1 stagione, può già finire l’accordo tra le parti con il giocatore costretto a tornare al Genoa.

Momento per nulla facile della stagione e della carriera di Albert Gudmundsson che deve fare i conti anche con quelli che sono nei pensieri che lo tormentano nella vita privata visto che c’è ancora un processo da affrontare riguardo una pesante accusa subita di violenza sessuale. Il giocatore è stato però in un primo momento dichiarato innocente e ora si aspetta il ricorso della vittima, una giovane donna isalndese.

Fiorentina, Gudmundsson lascia per restare in Serie A

E’ concreta la possibilità di vedere giocare Gudmundsson con la maglia di un club diverso la prossima stagione perché ora che la sua annata continua ad essere tormentata da infortuni e scarse prestazioni, che la società ha già investito in altri profili proprio nella zona offensiva.

Ora può essere finita per Gudmundsson alla Fiorentina con il club viola che può non riscattare il giocatore islandese. A quel punto l’attaccante tornerebbe al Genoa, proprietario del cartellino, visto che nel prestito con i viola non c’è nessun obbligo di riscatto da dover esercitare in estate.

Questo vuol dire che Gudmundsson tornerebbe sul mercato e può anche restare in Serie A visto che al Genoa già qualcuno si è fatto sentire. Il giocatore piace da tanto anche a Inter e Juventus che possono approfittare dell’occasione e prendere ad un prezzo scontato il talento che se prima aveva una valutazione di circa 20 milioni di euro adesso può crollare continuando in questo modo.