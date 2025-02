Esonero in Serie A, Tudor la prima scelta

La scelta è stata presa dalla società che ha deciso di esonerare l’allenatore e ora il sostituto per il ruolo del nuovo allenatore porta al nome di Igor Tudor.

Occhio a quello che può quindi accadere da un momento all’altro con gli annunci pronti perché ci sono delle novità che riguardano proprio il possibile cambio in panchina inaspettato che arriverà in queste prossime ore dopo che l’allenatore aveva anche firmato un rinnovo di contratto. Adesso però si è tutto complicato e per questo che si è deciso di esonerare l’allenatore per una nuova scelta.

Colpo di scena in Italia con il calciomercato degli allenatori che può seriamente accendersi dopo le ultime scelte di società di Serie A che hanno preso posizione in un momento delicatissimo. Perché c’è la sensazione che tutto possa cambiare da un momento all’altro considerando che può arrivare ora un altro esonero dell’allenatore e occhio anche alla scelta del sostituto.

Esonero deciso in Italia, c’è Tudor come prima scelta

Si va avanti in questo momento con grande fatica per diverse società italiane che non riescono a trovare la giusta quadra e mancano i risultati. Per questo motivo che adesso c’è la volontà da parte di una società che vuole provare a dare la svolta con l’esonero deciso dell’allenatore.

Può arrivare un colpo di scena in Italia perché proprio in queste ore è stato esonerato Pecchia e il Parma ha scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore. Ma in precedenza il club emiliano aveva deciso di puntare su Igor Tudor che era la prima scelta ed è arrivato poi il no del croato.

Un possibile indizio perché Tudor può diventare il nuovo allenatore di un altro club di Serie A nelle prossime ore. Avendo rifiutato il Parma ora per Tudor potrebbe esserci un’altra occasione importante dietro l’angolo e occhio quindi alle prossime settimane che possono essere decisive.

Al momento però il Parma non avrà Tudor in panchina ma Chivu e bisognerà ora capire come andranno le cose in vista delle prossime settimane.