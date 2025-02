Atalanta fuori da tutto: presa una decisione sul futuro di Gasperini

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è stata eliminata dalla Champions League con gran sorpresa e ora iniziano i problemi.

La Dea ha perso all’andata e al ritorno contro il Club Brugge contro tutti i pronostici della vigilia. Tutti pensavano che i nerazzurri sarebbero passati agli ottavi di finale con estrema facilità, vista la differenza di rosa, di gioco e di importanza delle due squadre. Poi però il campo ha parlato e ha detto che l’Atalanta non è stata all’altezza dei belgi e soprattutto delle big d’Europa.

La posizione di Gian Piero Gasperini traballa pericolosamente con l’Atalanta: ora è arrivato il momento di chiarire definitivamente il futuro.

Atalanta fuori da tutto: la Champions League è un fallimento

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è fuori dalla Champions League. La Dea pensava di poter passare tranquillamente i playoff e sognare in grande fino alla fine della stagione ma ha trovato sul suo cammino la furia del Club Brugge che ha segnato 5 gol tra andata e ritorno e ha eliminato pesantemente la squadra di Gasperini.

L’eliminazione dalla Champions League dell’Atalana è un vero e proprio fallimento per la Dea e per lo stesso Gasperini che pensava di aver trovato la strada giusta per riuscire ad andare fino in fondo in Champions.

Poi c’è l’eliminazione dalla Coppa Italia che pesa anch’essa come un macigno. Ora il futuro di Gian Piero Gasperini è fortemente in bilico con l’Atalanta.

Gasperini nel caos: lascia l’Atalanta?

Gian Piero Gasperini rischia di finire nel caos all’Atalanta. La piazza non si aspettava chissà cosa e non è delusa troppo per l’eliminazione dalla Champions League perché tutti sanno che sarebbe stato quasi impossibile vincere la competizione, però resta l’amaro in bocca per ciò che si sarebbe potuto fare e non si è fatto in questa stagione.

Ora la posizione di Gasperini all’Atalanta non è più saldissima come un tempo, come dopo la fine della passata stagione e il futuro può riservare sorprese inaspettate per tutti. Non è da escludere che qualcosa si stia rompendo nell’ambiente atalantino, considerate anche le parole del tecnico in questi mesi che spesso ha accusato la società di non portare avanti un mercato chissà quanto importante.

A fine stagione Gasperini può lasciare l’Atalanta. Da dimissionario o comunque con un accordo con la società che può ripartire da un altro progetto.

Gasperini sotto accusa: può lasciare a fine stagione

Gian Piero Gasperini si è visto crollare il mondo sotto i piedi dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Club Brugge. Ora l’Atalanta ha solo l’obiettivo Scudetto da inseguire ma è anche questo molto distante e difficile da raggiungere.

Gli scricchiolii in casa Atalanta con Gasperini stanno iniziando a diventare crepe sempre maggiori e a fine stagione può palesarsi davvero l’idea di una separazione clamorosa.