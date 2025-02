Serie A, hanno deciso di esonerarlo: scelto il nuovo allenatore

Ribaltone in panchina in Serie A perché più di una società sta riflettendo su quello che è il futuro dell’allenatore e c’è una lunga lista di nomi per il sostituto.

Il club valuterà l’immediato esonero dell’allenatore di Serie A dopo un periodo davvero difficile che può portare anche alla scelta del sostituto già nelle prossime ore. Perché è un momento complicato e ora la società vuole vederci chiaro per evitare di ritrovarsi in una posizione di classifica sempre più scomoda che può soltanto rovinare i piani in vista del futuro.

Adesso ci sono delle novità che riguardano la scelta che sarà fatta perché nelle ultime ore sembrano essersi intensificati i contatti con quello che può essere il nuovo allenatore dopo l’esonero.

Da diverse settimane si parla di quello che può essere il cambio in panchina visto il momento di forma della società che è davvero difficile. Per questo motivo che adesso si valuta in maniera concreta quello che può essere l’esonero dell’allenatore e la scelta del sostituto è già in stato avanzato.

Altro esonero in Serie A: hanno deciso già il sostituto

Ci sono delle notizie importanti che arrivano e che riguardano quello che può accadere in vista delle prossime ore perché più di un club è in una situazione difficile di classifica e per questo motivo che si valuta in maniera concreta quello che può essere l’esonero dell’allenatore di Serie A.

Tra quelli maggiormente a rischio esonero sono Pecchia al Parma, D’Aversa all’Empoli e Di Francesco al Venezia. Una situazione davvero difficile in Italia per i tre allenatori che non riescono più a trovare risultati positivi con i loro rispettivi club e per questo che si può pensare di interrompere i rapporti subito per smuovere la classifica che si fa sempre più complicata.

C’è la concreta possibilità che si possa andare incontro ad un esonero in Serie A per Pecchia, D’Aversa e Di Francesco con Parma, Empoli e Venezia che cercano di capire su chi puntare. Tra gli allenatori disponibili e liberi di arrivare il prima possibile di nuovo in Serie A c’è Andrea Pirlo in pole.