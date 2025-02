Inter, flop Inzaghi: ribaltone in estate

Svolta possibile in panchina con Simone Inzaghi che ora rischia grosso in casa Inter perché l’allenatore italiano non è più intoccabile dopo diversi flop.

E’ servito il terzo anno in panchina a Simone Inzaghi per poter vincere con l’Inter e già il secondo ha rischiato l’esonero in panchina visti i 20 punti di distanza a fine anno dal primo posto, ma in quell’anno si salvò grazie al raggiungimento della finale Champions (poi persa). Lo scorso anno però è arrivato finalmente lo scudetto dominato, ma quest’anno ci sono di nuovo forti difficoltà.

Perché l’Inter di Inzaghi non gira più come prima, almeno con la stessa continuità. Infatti, i risultati negativi accumulati sono già diversi con il club che ha perso la Supercoppa Italiana e che non riesce a portarsi a casa gli scontri diretti quest’anno e ancora una volta spreca l’occasione di tornare al primo posto. Adesso bisognerà capire come andranno le cose in vista della prossima stagione.

Inter, Inzaghi rischia grosso: la decisione

Perché adesso è inevitabile parlare di quello che è un momento negativo dell’Inter di Inzaghi che non riesce più ad essere la squadra dominante, anzi. Il club in questo momento è in una situazione più complicata del previsto e il rush finale di stagione può complicare i piani del futuro.

Si parla soprattutto di ciò che non riesce più a dare l’allenatore in termini di mentalità perché l’Inter spesso sparisce dal campo e ora anche lo stesso Simone Inzaghi è considerato tra i principali responsabili di una situazione sempre più complicata.

Perché in pochi giorni in trasferta ci sono state le sconfitte con Fiorentina e Juventus, con 4 gol subiti e 0 fatti. Un dato che preoccupa l’Inter e ora dovrà dare qualcosa in più Simone Inzaghi che non vive un periodo sereno considerando che in vista dell’estate dovrà portare trofei in bacheca o rischierà anche lui.

Il contratto di Inzaghi con l’Inter è in scadenza nel 2026 e senza garanzie che le parti possono anche pensare di dirsi addio. In questo momento la situazione è più complicata del previsto perché qualcosa può davvero cambiare in vista del futuro.