Futuro Kolo Muani, tutto stravolto: la Juventus cambia strategia

Il futuro di Randal Kolo Muani cambia i pensieri e le idee della Juventus sul calciomercato: Giuntoli ha preso una decisione molto importante.

L’attaccante francese si è preso la Juventus in pochissimi attimi. Il suo modo di stare in campo è congeniale alle idee di Thiago Motta che lo ha subito schierato da titolare e ha trovato in lui l’uomo giusto per costruire la parte finale della stagione della squadra bianconera. A fine stagione si decide il futuro ma ora i bianconeri possono cambiare strategia.

Il lavoro di Randal Kolo Muani con la Juventus è stato eccezionale fino a questo momento e ora ha attirato anche e di nuovo gli occhi di tutti i top club europei.

Calciomercato Juventus: Kolo Muani scrive un altro futuro

Le prestazioni di Kolo Muani con la Juventus sono state tutte ottime fino a questo momento. Al di là dei gol, che sono sempre decisivi e permettono di esaltare ancora di più un calciatore, il suo modi di stare in campo e di aiutare la squadra è esattamente ciò che chiede Thiago Motta al suo prototipo di centravanti e che non trovava con Vlahovic.

Kolo Muani giocherà il suo primo Derby d’Italia e assaggerà anche l’importanza di una partita così dura dal punto di vist umorale e ambientale e capirà ancora di più cosa vuol dire indossare i colori bianconeri.

Secondo le ultime notizie di mercato, sta cambiando anche il futuro di Kolo Muani alla Juventus: Giuntoli ha scelto una strategia ben precisa.

Futuro Kolo Muani: Giuntoli ha già preso una decisione

La Juventus si gode il talento di Randal Kolo Muani e vuole continuare su questa scia in vista del futuro. Ormai Thiago Motta lo ha scelto come centravanti titolare, è l’uomo in più per i bianconeri, colui che riesce a unire in maniera perfetta il gioco e fa da collante tra centrocampo e attacco ed è proprio questo cambio di stile di gioco che può portare ottimi risultati ai bianoconeri.

Kolo Muani è in prestito secco alla Juventus. Non è stata stabilita alcuna cifra per il riscatto da parte dei bianconeri con il PSG e per questo c’è anche il grosso pericolo che possa terminare la stagione e salutare per sempre la Juve.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, però, la Juventus ha deciso di acquistare Randal Kolo Muani dal PSG a titolo definitivo e ora Giuntoli sta cercando la giusta strategia per farlo.

Kolo Muani-Juventus: Giuntoli offre 40 milioni più Vlahovic

Dusan Vlahovic è completamente fuori dal progetto Juventus. Lo dimostra il minutaggio che sta accumulando in queste settimane e soprattutto dal fatto che si siano arenate le trattative per il rinnovo del contratto, che è in scadenza nel 2026.

La Juventus aveva in mente di guadagnare 50-60 milioni dalla cessione di Vlahovic e con quei soldi andare ad acquistare definitivamente Kolo Muani ma ora c’è un cambio di strategia in corso. Vlahovic ora ha un valore di 20 milioni di euro e la Juve lo utilizzerà come contropartita tecnica per abbassare le cifre di 60-70 milioni che chiede il PSG per cedere il francese. Dunque Giuntoli si presenterà a Parigi e metterà sul piatto un’offerta da 40 milioni più il cartellino di Vlahovic.