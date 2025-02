Esonero immediato in Italia, il nuovo allenatore è Pirlo

Arriva il momento della svolta in Serie A con un’altra panchina che salta e che costringe la società a dover cambiare allenatore e ora il prossimo su cui punteranno è Andrea Pirlo.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano riguardo la scelta del club che ha capito di non poter continuare più così e dopo aver provato a fare di tutto per credere nel proprio tecnico che ora c’è bisogno di dare una svolta alla stagione. Perché la scelta di cambiare le cose sembra sempre più decisiva con un nuovo possibile esonero in Serie A e un nuovo allenatore pronto a tornare nel campionato massimo italiano.

Sono diverse settimane che si aspetta una svolta e una scossa che ancora non è arrivata in campo dalla squadra e per questo motivo che ora potrebbe pensarci proprio la società a dover cambiare l’allenatore e dopo l’esonero annunciare quello nuovo che potrebbe guidare la squadra fino al termine della stagione cercando un’impresa che possa essere scritta nei libri di storia del club.

Altro esonero in Serie A: la scelta nuova è Pirlo

Si è parlato più di una volta di quello che può essere il cambio allenatore in panchina con l’esonero che può portare anche al grande ritorno in Serie A di Andrea Pirlo che dopo la sfortunata avventura alla Sampdoria in Serie B adesso aspetta una nuova occasione importante.

Da capire come andranno le cose in vista delle prossime settimane considerando che c’è la concreta possibilità che si possa arrivare ad un cambio immediato. Perché adesso c’è la volontà di provare a ribaltare la situazione con l’allenatore che può essere esonerato nelle prossime ore per provare a dare una scossa proprio alla squadra.

Sarà una sfida quasi decisiva per la classifica di Serie A quella tra Genoa-Venezia che vale la lotta alla salvezza e in caso di un altro risultato negativo per gli ospiti che la società lagunare può pensare di esonerare Di Francesco e scegliere un nuovo allenatore: Pirlo tra i candidati principali.