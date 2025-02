Roma, brutte notizie: quante partite salta Dybala

Non è un periodo fortunato questo per la Roma e per mister Claudio Ranieri che hanno ricevuto la conferma riguardo l’entità dell’infortunio di Paulo Dybala.

Il campione argentino si è fatto male nell’ultima partita giocata di stagione contro il Porto in Europa League, per l’andata dei Playoff che sanciranno quale squadra andrà avanti nella competizione accedendo poi agli Ottavi di Finale. Durante la gara però si è infortunato Dybala con un problema al ginocchio che ha subito allarmato tutti e si aspettavano gli esami per stabilire anche quelli che sarebbero stati i tempi di recupero.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio le condizioni di Dybala dopo l’infortunio al ginocchio che ha subito spaventato tutti in casa Roma. Perché si entra nel vivo della stagione e il club giallorosso ha l’obbligo di fare meglio rimontando posizioni in classifica in campionato, provando anche ad andare sempre più avanti in Europa.

Infortunio Dybala: la Roma conferma i tempi di recupero

Non è la prima volta che Dybala si infortuna ed è costretto a saltare diverse partite con la Roma. Adesso occhio a quello che può accadere perché da diverso tempo si parla di questo momento della stagione decisivo per il club giallorosso anche in vista del progetto del futuro.

Un momento difficile per la Roma e per Dybala che si è infortunato durante la partita di Europa League con il Porto dove si è usciti dal campo con un risultato di pareggio e tantissime polemiche. Adesso è il momento di capire come possano andare le cose da qui in avanti se non dovesse esserci l’argentino.

Perché è stato confermato l’infortunio di Dybala al ginocchio ma per fortuna è meno grave di ciò che si pensava. Escluse lesioni per il giocatore della Roma che potrebbe essere in campo anche prima del previsto, nonostante in un primo momento si era temuto il peggio visto che si era gonfiato subito il ginocchio del calciatore.

Difficile vedere Dybala in campo con il Parma ma Ranieri conta di averlo proprio qualche giorno dopo per il ritorno con il Porto che diventa decisiva come gara per il cammino della Roma in Europa League. Al suo posto dovrebbero scendere in campo Soule o Baldanzi.