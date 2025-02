Milan, problemi per Pulisic: c’è un’altra brutta notizia

Arrivano delle nuove notizie in casa Milan riguardo la situazione che si vive dopo la brutta sconfitta in Champions League e che costringe ora la squadra allenata da Conceicao a dover fare una rimonta.

C’è una situazione particolare che si vive in questo momento a Milanello considerando che il club rossonero vuole provare a rimettersi in riga e trovare dei nuovi risultati positivi dopo le ultime settimane dove non sono arrivate le vittorie che si aspettava la società anche in risposta ad un gran mercato fatto nella sessione di riparazione. Adesso piove sul bagnato per il Milan perché ci sono delle nuove notizie da dover dare.

Adesso bisognerà capire che tipo di soluzione proverà a tirare fuori Conceicao dopo quello che è accaduto in casa Milan post Champions League, dove sono state consumate tante energie fisiche e mentali. Adesso il club rossonero sarà impegnato in una sfida di campionato con l’Hellas Verona dove ci si aspettano solo i 3 punti e poi si cercherà di capire come arrivare al meglio al ritorno di Champions League contro il Feyenoord, senza una rimonta dopo la sconfitta per 1-0 si rischia l’eliminazione ai Playoff.

Milan, Conceicao fa una scelta su Pulisic

La società non accetterà l’eliminazione anticipata dalla Champions e per questo che il Milan dovrà fare del proprio meglio, ma anche prima ancora con la sfida in campionato contro il Verona e Conceicao già sta cercando di capire che formazione mandare in campo bilanciando anche problemi fisici e affaticamenti.

Occhio al cambio di formazione che può fare Conceicao perché il Milan può scendere in campo con una squadra diversa nel prossimo turno di campionato. Secondo le ultime notizie, infatti, ci sono delle sensazioni differenti che riguardano quello che può accadere considerando che dopo Verona ci sarà di nuovo la Champions e il Feyenoord e nessuno vuole l’eliminazione.

Secondo le ultime notizie potrebbe esserci, infatti, un turno di riposo per Christian Pulisic che non è al meglio in questo momento e può saltare di nuovo una gara di campionato. Al suo posto uno tra Musah, Sottil e Jimenez. Confermati Leao, Gimenez e Joao Felix.