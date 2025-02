Juventus, altro infortunio: salta anche lui l’Inter

Arrivano degli aggiornamenti che riguardano proprio ciò che è accaduto in casa Juventus perché in questo momento c’è la sensazione che non ci siano buone notizie per Thiago Motta.

L’allenatore dei bianconeri ha appreso la notizia che in queste ultime ore sono venuti a mancare diversi giocatori dalla seduta di allenamento in vista della prossima partita contro l’Inter. Adesso ci sono delle conferme che riguardano proprio quello che può accadere in casa Juve con Thiago Motta che pare sia costretto a dover fare a meno di alcuni giocatori molto importanti per il big match.

Una sfida che tutti si aspettavano potesse valere la corsa allo Scudetto, ma non è così viste le grandi difficoltà che ha avuto la Juventus anche riguardo i tanti infortuni e alcuni problemi con acquisti sbagliati dalla sessione estiva. Per questo motivo che la società ha voluto accontentare Thiago Motta con dei colpi importanti per provare la rimonta in classifica, ma ora per la grande sfida c’è un altro problema.

Infortunio Juventus, c’è un altro problema per Thiago Motta

Si è concluso l’allenamento della Juventus che lavora in vista di una sfida molto importante che vale 3 punti ma è il derby d’Italia contro l’Inter ed è sempre una sfida molto sentita che si giocherà domenica 16 febbraio alle 20.45 all’Allianz Stadium.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano Douglas Luiz e Kelly non si sono allenati per la Juventus in vista dell’Inter. E’ rientrato, invece, in gruppo Cambiaso e questa è una buona notizia per Thiago Motta. In questo momento ci sono delle novità che arrivano e riguardano la scelta che dovrà fare l’allenatore dopo quello che è uscito fuori.

Perché il centrocampista brasiliano ha accusato un affaticamento muscolare durante l’allenamento e le sue condizioni saranno valutate per la sfida dei playoff di Champions League contro il PSV. Per quanto riguarda Kelly, invece, c’è stato un problema gastrointestinale. Per questo motivo che ora dopo Douglas Luiz c’è anche il rischio di perdere Kelly per Juve-Inter.