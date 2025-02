Infortunio Dybala, si teme il peggio al ginocchio: i tempi di recupero

È successo nel corso della sfida di Europa League, con la forte contusione al ginocchio sul quale si teme il peggio in casa Roma.

Sul finale del primo tempo è stato sostituito a causa del suo infortunio, non riuscendo neppure ad attendere lo slot tra primo e secondo tempo allo stadio Do Dragao.

Contro il Porto infatti e durante la sfida che si è giocata questa sera, nell’andata dei play-off di Europa League, valevole per l’accesso agli ottavi di finale della stessa competizione, il gioiello di casa Roma si è fatto male al ginocchio mandando in totale apprensione l’ambiente giallorosso.

Infortunio al ginocchio: si teme il peggio in casa Roma

Brutte notizie in casa Roma che, per infortunio, ha perso il proprio fantasista. Un problema al ginocchio, per la fortissima contusione durante un contrasto che ha avuto nel corso della prima parte della sfida giocata in Portogallo e che ha visto il giocatore dolorante che, pur continuando a giocare provando a restare in campo, ha alzato bandiera bianca quasi alla fine del primo tempo.

Il calciatore si è fermato nel cerchio di centrocampo per i problemi che avvertiva proprio al ginocchio. Dopo un intervento di Varela, avversario dei lusitani, è intervenuto lo staff medico in campo per soccorrere il giallorosso.

E il giocatore della Roma, Paulo Dybala, ha detto di non farcela al proprio staff medico, obbligando Claudio Ranieri a sostituirlo. Il problema è che si tratta del ginocchio e, nella giornata di domani, sosterrà gli esami strumentali per comprendere la vera entità del problema con annessi tempi di recupero.

Infortunio Dybala: i primi aggiornamenti sulle condizioni della Joya

Si valuteranno, attraverso gli esami strumentali, le condizioni reali di Paulo Dybala. Per la Joya pare essere un brutto infortunio, con i giallorossi che sperano possa trattarsi soltanto di un forte spavento per lui. Si spera che l’interessamento non sia ai legamenti, sulla contusione che ha visto Dybala costretto al cambio e con Tommaso Baldanzi che ha preso il suo posto, nel corso della sfida giocata contro il Porto, questa sera.

I tempi di recupero potenziali di Dybala: salterà la prossima

Seppur dovesse trattarsi di un problema da poter smaltire in pochi giorni, va ricordato che alle porte c’è la sfida contro il Monza. Precisamente il 24 febbraio alle 20 e 45 allo stadio Olimpico, prima del ritorno contro il Porto, c’è la sfida contro i brianzoli. E quasi sicuramente Dybala non sarà in campo, proprio al fine eventualmente di vederlo in campo contro i portoghesi, per il ritorno. Tutto sarà chiarito nella mattinata di domani, sui tempi di recupero.