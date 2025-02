Serie A, doppio acquisto in attacco: arriva anche Osimhen

La svolta di mercato con il possibile ritorno di Victor Osimhen di nuovo in Italia. Ora è sempre più vicino quello che può essere un trasferimento decisivo.

Il calciomercato si è appena chiuso con la sessione invernale di riparazione che si è svelata scoppiettante e anticipa quello che accadrà in estate con tantissimi altri nuovi acquisti e movimenti che possono essere determinanti per il futuro di alcune squadre che stanno già progettando le prossime stagioni con una strategia ben precisa. Occhio adesso a quello che può essere il vero colpo con l’acquisto di Osimhen di nuovo in Serie A.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano quello che può accadere con il trasferimento di Osimhen che dopo aver dimostrato di essere letale in Serie A con la maglia del Napoli ora si prepara ad una nuova avventura dopo un prestito al Galatasaray che ha solo tamponato il disastro che è accaduto la scorsa estate tra lui e il suo agente che non sono riusciti a trovare il giusto acquirente.

Calciomercato Serie A: prendono anche Osimhen in estate

Si parla di quello che può essere un vero doppio colpo di mercato in Serie A da parte di una società che fa sul serio e può pensare di investire una somma importante per riuscire a strappare Osimhen via da Napoli in maniera definitiva, ormai non ci sono più rapporti tra il bomber nigeriano e il club azzurro e si aspetta solo la giusta offerta per vederlo andare via.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport adesso c’è la chiara intenzione da parte della Juventus di chiudere l’acquisto di Kolo Muani a titolo definitivo e si proverà quindi proprio in estate a replicare l’operazione con un nuovo prestito e impostando poi un riscatto per l’estate del 2026 intorno ai 40 o 45 milioni di euro avendo anche dalla propria parte la volontà del giocatore.

Ma non si ferma a Kolo Muani la Juventus che per l’estate proverà anche il colpo Osimhen. Il giocatore di proprietà del Napoli ha una clausola da 75 milioni di euro (non valida per l’Italia) e tornerà dal prestito al Galatasaray in estate. La volontà della Juve è di provare a convincere il Napoli a cedere Victor Osimhen con Giuntoli che già ha il gradimento del giocatore che lui stesso portò in Italia anni fa.