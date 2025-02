Calciomercato: Lewandoski firma, ecco dove giocherà nel 2026

Svolta di calciomercato per quanto riguarda il futuro di uno dei migliori attaccanti degli ultimi dieci anni perché Robert Lewandowski è pronto a lasciare il Barcellona.

Un bomber che ha fatto la storia con le maglie di Bayern Monaco e Borussia Dortmund ancora prima, per poi approdare in Spagna oggi con il Barcellona dove si sta confermando uno dei veri campioni del calcio moderno ancora una volta. Perché Lewandowski a 36 anni ormai inoltrati si sta rendendo protagonista di una stagione quasi senza precedenti e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Il futuro di Robert Lewandowski potrebbe essere scritto nuovamente con un nuovo contrato da parte di una squadra che ha intenzione di puntare su di lui. Perché quello che sta facendo vedere ad età ormai matura è davvero incredibile e per questo motivo che può arrivare presto una nuova svolta per la scelta che sarà fatta proprio dallo stesso giocatore che ora ha intenzione di continuare a restare ad alti livelli.

Calciomercato: hanno deciso di puntare su Lewandowski

Una stagione senza senso quella di Robert Lewandowski che continua a dimostrarsi essere una vera arma letale per il Barcellona che ha puntato su di lui per l’ennesima volta anche in questa stagione nonostante l’età di 36 anni e i risultati ripagano in modo straordinario.

Perché quello che sta ottenendo in questa nuova stagione Lewandowski è davvero incredibile, con l’attaccante polacco che ha messo a segno 31 gol stagionali in 33 presenze ed è ad oggi il capocannoniere sia della Liga spagnola che della Champions League. E’ per distacco l’uomo in più in Europa e al Barcellona sta facendo la differenza ancora a suon di gol.

Alcuni pensavano potesse essere il bilico il futuro di Robert Lewandowski ma lui risponde con ben 31 gol in 33 partite stagionali e adesso il Barcellona continua a puntare sul classe 1988.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, infatti, c’è l’accordo per esercitare la clausola di rinnovo di Lewandowski con il Barcellona fino a giugno 2026. Il calciatore sarebbe entusiasta di restare in Spagna con l’attuale club.