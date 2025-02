Molestie sessuali: scoppia un altro scandalo al Barcellona

Le notizie che arrivano dalla Spagna coinvolgono un nuovo caso di molestie sessuali, questa volta in campo.

Un durissimo comunicato da parte dell’Espanyol ha fatto luce su quanto si era visto sotto gli occhi delle telecamere, addirittura, nel corso dell’ultima sfida giocata in Spagna.

Il caso Rubiales aveva acceso non poche polemiche in Spagna, per quanto riguarda il “bacio non consensuale” e sul quale, dopo la vicenda con Jenny Hermoso, è scattata la condanna. Da capire se succederà lo stesso, adesso, per quanto è stato denunciato in Spagna su ciò che è successo in campo, per la “palpata” sul terreno di gioco.

Molestia sessuale in Spagna: è successo in campo, la denuncia

“Quanto è successo è inaccettabile e non può passare inosservato”. È la posizione con dura condanna da parte dell’Espanyol che, per quanto successo in campo nel derby di Barcellona nella sfida che vede contrapposti i catalani contro l’Espanyol, ha denunciato alle autorità competenti.

“Toccate le parti intime, ha chiesto “hai il pene?” Inaccettabile”. Le accuse arrivano contro chi si era data battaglia proprio per il caso Rubiales, in prima linea nelle battaglie contro le discriminazioni, delle quali adesso è accusata, appunto.

Accuse gravi di molestie sessuali, oltre che di transfobia. In Spagna è scoppiato un ennesimo nuovo scandalo, dopo quanto già successo nel calcio femminile.

Transfobia e molestia sessuale: il duro comunicato contro il Barcellona

Duro comunicato da parte dell’Espanyol, contro la giocatrice del Barcellona, Mapi Leon, che è tra le migliori calciatori al mondo. Ecco cos’ha scritto il club sulla vicenda: “Siamo profondamente scossi da quanto successo nella sfida giocata domenica tra Espanyol-Barcellona. La giocatrice Maria Pilar Leon, in area di rigore e durante un calcio d’angolo, ha toccato le parti intime di una nostra giocatrice, Daniela Caracas. Quel gesto viola la privacy della nostra giocatrice che è rimasta impietrita di fronte a tale gesto. Assimilati i fatti, ha capito la gravità del gesto, ma non voleva subire una sanzione disciplinare, denunciando i fatti all’arbitro”.

Le immagini della molestia in campo: cosa rischia adesso la giocatrice del Barcellona

Probabile che verrà sanzionata con squalifica, la giocatrice Mapi Leon che si è presto dichiarata innocente, spiegando la sua versione dei fatti. “Non ho mai detto quella frase”, ha dichiarato in un comunicato congiunto col club, per quanto sarebbe accaduto nel corso dell’ultima sfida a Barcellona. Oltre a questo, gli amanti videoludici della modalità Ultimate Team su FC 25, potrebbero vedere eliminata dal gioco la sua “card” che ha pure un valore abbastanza alto, essendo una delle migliori giocatrici del panorama calcistico femminile. Di seguito, le immagini del momento incriminato.