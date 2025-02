Juventus, Thiago Motta a rischio: ha l’ultima chance

Situazione sempre più particolare e spinosa quella che riguarda in questo momento la Juventus di Thiago Motta che rischia grosso in vista del futuro.

L’allenatore bianconero resta in discussione e in bilico in vista del futuro perché al momento la Juventus non è per nulla contenta di quello che è accaduto in questi primi mesi di stagione sotto la gestione di Thiago Motta e c’è la sensazione che alla fine la squadra possa rischiare il tutto per tutto nelle prossime gare riguardo quello che è il nuovo progetto avviato dalla scorsa estate.

Al momento ci sono delle notizie che riguardano quella che è la situazione delicata in casa Juventus con il club che può seriamente valutare anche l’esonero di Thiago Motta se le cose non dovessero cambiare. Tutto resta legato ai risultati futuri perché in caso contrario e con un nuovo andamento negativo come già capitato nei mesi scorsi che la società può intervenire e ora c’è anche l’ultima occasione per il giovane allenatore.

Juventus, Thiago Motta in bilico: il motivo

Non è una situazione facile da gestire per Thiago Motta al primo anno in una grande dove ha iniziato con grossi problemi e allo stesso tempo l’allenatore della Juventus ha di fatto ottenuto tante critiche per dei risultati negativi che potrebbero compromettere la stagione.

Al momento però ci sono degli aggiornamenti che riguardano questa situazione che può seriamente cambiare da un momento all’altro il futuro di Thiago Motta che alla Juventus rischia l’esonero a cavallo dei Playoff Champions. Perché la società si aspetta soltanto che il club rischia a superare il turno con il PSV tra andata e ritorno e in caso contrario sarà caos totale.

Se la Juve non dovesse centrare gli ottavi di finale ed essere eliminato dal PSV in Champions ci sarebbe un disastro economico e di immagine quasi senza precedenti e per questo che alla fine potrebbero arrivare delle valutazioni forti da parte della società proprio su Thiago Motta che ora è chiamato alla sua ultima chance in Europa.