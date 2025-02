Serie A, stanno prendendo Griezmann: arriverà in estate

Via libera dell’Atletico Madrid pronto a rivoluzionare tutto in vista dell’estate e il calciomercato può aprirsi con un trasferimento di Antoine Griezmann.

L’attaccante francese presto spegnerà 34 candeline e per questo motivo che ora l’Atletico Madrid valuta nuovi nomi per il futuro considerando che il giocatore è anche in scadenza di contratto nel 2026 e non c’è intenzione di prolungarlo. Per questo il club spagnolo madrileno proverà a tenere ancora un altro anno come da accordo il giocatore o venderà Griezmann per fare cassa e monetizzare.

In questa stagione ha messo a segno 15 gol e 6 assist fino ad oggi in tutte le competizioni e per questo motivo con un anno da urlo del genere l’età per molti club non conta quando pensano di trattare l’acquisto di Griezmann che può davvero lasciare l’Atletico Madrid e firmare con una nuova squadra. Anche in Serie A da sempre c’è un forte interesse sul calciatore.

Calciomercato Serie A: Griezmann pronto a firmare

Secondo le ultime notizie di calciomercato Antoine Griezmann può davvero lasciare l’Atletico Madrid la prossima estate visto che Simone e il club preparano un mini rivoluzione per ringiovanire la rosa e prendere nuovi giocatori di qualità che possano rappresentare il futuro.

In questo momento ci sono degli indizi che portano a pensare che l’Atletico Madrid possa vendere Griezmann in estate e la Serie A può diventare protagonista considerando che il giocatore piace a diverse società da anni. Sono Juventus, Milan e Inter i principali club che osservano ora a distanza la situazione di Griezmann che fa tanto parlare di se.

L’Atletico Madrid ha già chiarito che punterà a tenere Griezmann fino al termine del contratto nell’estate del 2026 ma se sarà il giocatore a spinger per andare via e firmare un altro contratto più lungo allora accetterà la sua decisione. Oltre alla Serie A anche in MLS proveranno a formulare un’offerta per l’attaccante francese che continua ad essere decisivo e determinante in Spagna.

Al termine della stagione soltanto che arriverà la decisione di Griezmann che valuterà il suo futuro a tavolino con la famglia, gli agenti e il club.